Praha - Hokejisté pražské Sparty získali z posledních pěti extraligových zápasů pouhé dva body. Po dnešní domácí porážce s Olomoucí 4:6 vyšli potřetí za sebou naprázdno a v O2 areně nedosáhli na zisk dokonce počtvrté v řadě. Ve středu v prvním vystoupení po reprezentační pauze podlehli Mladé Boleslavi 3:5 a v pátek prohráli na ledě posledního Chomutova 0:5. Podle kapitána Petra Vrány se musí Sparta vrátit k poctivé práci a vyvarovat se chyb.

"My jsme si říkali už v Chomutově, že nejsme mančaft s hráči, kteří umí vymýšlet super akce, a s nějakými super snajpry. Jsme tým, který musí tvrdě pracovat. Ze začátku jsme k tomu tak přistupovali, teď to možná tak úplně není a musíme se k tomu vrátit. Musíme tomu dát víc. Nasazení z naší strany musí být vyšší," řekl Vrána.

Přes první reprezentační přestávku Sparta vládla tabulce, ale teď se pokouší zastavit náznak krize. "Není v šatně nikdo, kdo by si říkal, že jsme vedli ligu a jsme velcí hráči. Musíme se vrátit k tomu, co jsme dělali, a všichni si uvědomují, že jen tvrdou a poctivou prací se můžeme vrátit a začít zápasy vyhrávat," konstatoval Vrána.

Po nepodařeném duelu v Chomutově Sparta dokázala s Olomoucí vyrovnat z 0:3 na 3:3, ale v polovině závěrečného dějství jí soupeř během 100 sekund unikl opět na tříbrankový rozdíl. "Nemyslím si, že bychom zápasy začali úplně špatně. Ale udělali jsme pár chyb a je to teď tak, že nás za ně soupeři trestají. Jsou tam maličkosti, které neděláme správně, a týmům proti nám to vychází," uvedl Vrána.

Mrzelo jej, že jeho tým obrat nedovršil. "Oni dali takový poměrně laciný gól. Skoro ze středu modré čáry to tam propadlo a vzápětí jsme si dokonce snad dali vlastní gól. Olomouc odskočila na dva góly a asi nás to psychicky nahlodalo. Pak jsme dostali ještě jeden," popsal klíčovou pasáž utkání.

"Některé věci jsou po našich chybách a musíme na tom zapracovat. Musíme mít větší tlak do brány, protože gólů poslední dobou dáváme taky málo. Ne každý zápas budeme otáčet, jak se nám povedlo před pauzou. Víme všichni, že to není nic jednoduchého. Párkrát se nám to podařilo, teď se to nedaří. Musíme všechny ty věci na ledě dělat líp," podotkl Vrána.

Pozitivem podle něj bylo, že se oproti duelu v Chomutově výkon Sparty zvedl. V pátek si po zápase podle něj hráči sami v kabině některé věci vyříkali a kouč Uwe Krupp k tomu dodal své. "V Chomutově jsme opravdu nehráli vůbec dobře, dneska to nebylo z naší strany až tak hrozné, ale našimi chybami a zbytečnými rozhodnutími jsme dali Olomouci šanci si odvézt tři body," řekl Vrána.

Věří, že mužstvo zabere už v pátek ve Zlíně. "Máme pár dní na to, abychom se připravili na další víkend, a uděláme všechno pro to, abychom se zlepšili v těch věcech, které si ukážeme," dodal Vrána.