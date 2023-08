Podle Jurečky by se mělo daňové zvýhodnění benefitů zachovat

Praha - Daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů by se mělo podle ministra práce a šéfa vládních lidovců Mariana Jurečky zachovat, kompromis je možné hledat při jeho nastavení. Debatovat by se mohlo o případném stanovení měsíčního či ročního stropu pro úlevu. Jurečka to dnes řekl novinářům. Vedení koaličních stran bude odpoledne jednat o společném návrhu změn ve vládním balíčku k ozdravení státních financí. Odbory a zaměstnavatelé požadují zachování daňového zvýhodnění benefitů.

"Chci, abychom v oblasti benefitů našli dohodu se sociálními partnery, protože i oni se na těchto věcech (daňovém zvýhodnění benefitů) poměrně vzácně shodují. Myslím, že je tady možné hledat i parametrické úpravy, jak sociální benefity - ale třeba s jinými parametry - ponechat jako důležitý benefit pro zaměstnance," uvedl Jurečka. Podle něj mají benefity přínos pro lidi s nízkými příjmy či v oddlužení. "Má to pozitivní dopad na jejich rodiny. I pro tyto aspekty má smysl, že nemáme tyto podpory zrušit úplně, ale máme hledat nějaký rozumný kompromis," uvedl ministr. Podle něj "by bylo určitě k debatě" třeba nastavení měsíčního či ročního stropu na výši daňové úlevy.

Ministr zdravotnictví a místopředseda koaliční TOP 09 Vlastimil Válek novinářům řekl, že Jurečka má jeho "absolutní podporu". Zvýhodnění by podpořil hlavně u zdravotních benefitů. "Pokud by benefity opravdu sloužily ke zlepšení zdraví zaměstnanců a byly fokusované na ty, kteří mají zhoršený zdravotní stav, pak bych to podpořil," uvedl Válek. Zmínil třeba příspěvky zaměstnavatelů na cvičení pro lidi se sedavým zaměstnáním. Ministerstvo zdravotnictví podle svého šéfa spolu s Hospodářskou komorou a dalšími organizacemi, které se zaměřují na zdravý životní styl a pohyb, připravuje návrh seznamu zaměstnaneckých zdravotních benefitů. "Toto bych, pokud na tom bude shoda všech pěti stran, za TOP 09 podpořil," dodal Válek.

Odbory a zaměstnavatelé své návrhy na úpravy ozdravného balíčku představili vládě. Soubor obsahuje devět úprav. Předáci a podnikatelé zmiňují nejčastěji jako potřebné právě zachování daňového zvýhodnění benefitů. Podle sociálních partnerů je finanční dopad na státní finance malý, i když benefity má velká část ze 4,6 milionu zaměstnanců. Podle některých expertů firmy a instituce v benefitech pracovníkům nahrazují nižší mzdu.