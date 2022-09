Podle Jurečky budou lidovci zřejmě nejúspěšnější z parlamentních stran

Praha - Lidovci budou podle svého předsedy Mariana Jurečky v komunálních volbách zřejmě nejúspěšnější z parlamentních stran. Řekl to novinářům ve volebním štábu koalice Spolu. Pozitivně hodnotí i dosavadní výsledek kandidátů a kandidátek strany do Senátu.

"Hodnotím pozitivně, že v komunálních volbách na 99 procent budeme ze všech parlamentních stran nejúspěšnější na komunální úrovni. Tak to bylo i v minulosti. To bychom si měli udržet," řekl šéf KDU-ČSL.

Hned v prvním kole se do Senátu dostal lidovecký starosta Letohradu Petr Fiala. "Jednoho senátora máme v prvním kole. Je to výjimečná situace. Od roku 1996 v tomto obvodu byli jen senátoři za KDU-ČSL. Myslím, že v republice není jiný obvod, kde by jedna strana měla stoprocentní úspěšnost," uvedl šéf lidovců. Podle něj by pak do druhého senátního volebního kola mohlo postoupit šest stranických kandidátů a kandidátek. U senátních je podle něj opozice viditelná, rozhodující ale bude druhé kolo. "Střízlivě stojíme nohama na zemi, bude důležité si to odpracovat,"

Jurečka odmítá to, že by komunální volby byly referendem o vládě, jak prohlašovala opoziční hnutí. Nemyslí si ani, že by naopak lidovcům mohla vládní účast pomoci k zisku více křesel. "S ohledem na to, jakou krizi a jaké problémy všechny vládní strany řeší, bylo pro nás obtížné výsledky obhajovat. Lidé na nás pohlíží daleko víc kriticky," dodal šéf strany a vicepremiér.