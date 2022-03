Podle Jurečky bude vláda o maximální výši solidárního příspěvku ještě jednat

Praha - Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) předpokládá, že vláda ve středu rozhodne o solidárním příspěvku pro lidi, kteří u sebe doma či ve svých volných bytech ubytovávají uprchlíky. Šéf resortu připustil, že by se navrhovaná maximální částka 9000 korun na domácnost na měsíc mohla ještě zvýšit. Ministři o tom budou znovu jednat. Jurečka to dnes řekl novinářům. Na dotaz, zda by strop mohl činit třeba 12.000 korun měsíčně, ministr odpověděl, že by si to uměl představit.

Se solidárním příspěvkem počítá zákon o zaměstnávání a sociálním zajištění uprchlíků, který začal dnes platit. Částku, podmínky a standard ubytování i vyplácení peněz upraví vláda ve svém nařízení, které připraví ministerstvo práce. Předpis zatím nezveřejnilo. Podle Jurečky se o částkách bude ještě jednat. Vláda se přitom už minulý týden dohodla na tom, že by pronajímatelé na ubytovanou osobu měli dostávat 3000 korun na měsíc, nejvýš ale celkem 9000 korun. Někteří experti to kritizovali. Podle nich by se měla částka lišit podle ubytování v pokoji či bytě a strop by měl být vyšší.

"Umím si představit, že se ještě ve středu na vládě můžeme rozhodnout, že strop by mohl být například 12.000 korun. Ještě o tom budeme jednat," odpověděl na dotaz o případné maximální částce 12.000 korun Jurečka. Uvedl, že sám by se klonil k vyšší částce, než byl dosavadní návrh. Podle ministra by podpora od státu měla přispět na srovnání části nákladů a ocenit "dobré srdce" a pomoc lidí. "Nechci, aby to bylo obráceně - že pomáháme proto, že za to dostáváme peníze," dodal šéf resortu práce.

Požadavky na kvalitu ubytování stanoví vládní nařízení. Podle Jurečky budou platit obecné standardy pro bytové prostory. Peníze se neposkytnou do nemovitostí, které se nedají považovat za zkolaudovaný byt či dům, dodal ministr. V návrhu nařízení nepočítá s tím, že by se lišila částka za osobu za ubytování v pokoji a za bydlení v celém bytě. "Chceme, aby to bylo co nejjednodušší. Nemáme ambici rozlišovat, zda člověk bydlí v několika pokojích či v bytě. Proces administrace by to komplikovalo," zdůvodnil Jurečka. Předpokládá, že vláda nařízení ve středu schválí. Připustil, že by kabinet mohl parametry v případě potřeby po měsíci či dvou upravit.

Úřady práce by měly začít solidární příspěvek vyřizovat podle ministra až v dubnu za pár týdnů, nyní jsou úředníci zahlceni jinými žádostmi. Podpora na ubytování by se měla vyplácet zpětně i za březen.