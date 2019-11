Podle Hušbauera Slavia v LM nepropadla, ale měla mít více bodů

Praha - Přestože fotbalisté Slavie podlehli doma v pátém zápase skupiny Ligy mistrů Interu Milán 1:3 a s pouhými dvěma získanými body skončí v tabulce s jistotou poslední, podle záložníka Josefa Hušbauera nepropadli. Reprezentační středopolař věří, že letošní vystoupení v prestižní soutěži bude Pražany poučením do budoucna.

"Byla to těžká skupina. Myslím si, že jsme ani v jednom zápase nepropadli, byly to všechno vyrovnané zápasy až do konce. Mohli jsme mít více bodů. Je škoda, že těch bodů máme takhle málo. Je to ponaučení. Byla to naše první sezona v Lize mistrů a doufám, že příští sezonu bude další a poučíme se z toho," řekl novinářům Hušbauer.

Vedle Interu slávisté hráli ve skupině ještě s Barcelonou a Dortmundem, kde za dva týdny nastoupí k poslednímu kolu. "Budeme na to vzpomínat určitě dobře. Jsou to zápasy, na které člověk jen tak nezapomene. Je to Liga mistrů, velké zážitky," uvedl devětadvacetiletý reprezentant.

V domácím souboji s Interem nenavázala Slavia na zářijovou remízu 1:1 z úvodního duelu na San Siru. "V první půli jsme drželi hodně balon, obehrávali jsme si to, měli jsme tam nějaké příležitosti, ale z jejich první šance jsme dostali gól. I tak jsme hráli furt na míči a pak jsme vyrovnali. Škoda, že jsme nepřidali gól na 2:1 do druhé půle," řekl Hušbauer.

"Druhá půle byla otevřenější, nahoru dolů. Mohli jsme dát gól, Maso (Masopust) tam měl příležitost. Na druhou stranu i oni měli hodně šancí. Musím pochválit hlavně jejich útočníky, kteří hráli dneska fantasticky," pochválil Hušbauer útočníky Interu Romelua Lukakua a Lautara Martíneze, kteří zaznamenali všechny branky.

Vítězný gól dal v 81. minutě za stavu 1:1 Lukaku. "Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát, že i remíza by moc neřešila, tak jsme to hodně otevřeli. Stala se chyba, která se stala a pak už jsme hráli hodně na riziko. I když ještě Suk (Souček) tam měl šanci za stavu 1:2. Mohlo to být 2:2, škoda," řekl Hušbauer.

Červenobílí po vypadnutí v domácím poháru s Ostravou a vyřazení v Lize mistrů budou na jaře hrát pouze v české lize. "Bude to takový nezvyk. Tenhle půlrok byl hodně náročný, těch zápasů bylo hodně. Každý hráč je rád, když jich má tolik. V zimě bude dlouhá příprava, aspoň si odpočineme," dodal sparťanský odchovanec.