Podle Horvátha se Plzeň zlepší, v specifickém duelu chce ale body

Příbram - Pro trenéra příbramských fotbalistů Pavla Horvátha bude nedělní souboj s Plzní specifický. "Své" Viktorii, kterou jako kapitán dovedl ke třem mistrovským titulům, sice už jako kouč soupeře čelil, ale nikdy v soutěžním zápase. Bývalý reprezentant věří v jarní zlepšení trápících se Západočechů, v utkání 15. prvoligového kola by ale doma rád favorita obral o další body.

"Pro mě je to jednoznačně specifické, protože jsem v Plzni strávil spoustu let. Máme v Plzni byt, hodně známých i kamarádů, jezdím tam hrát hokej minimálně dvakrát v týdnu, když je povolený," řekl v rozhovoru s ČTK Horváth, který je kvůli chybějící profesionální licenci oficiálně vedený jako asistent hlavního kouče Příbrami Petra Čuhela.

"Mám ve Viktorce i spoustu bývalých spoluhráčů. Někteří hrajou a někteří sedí na lavičce," připomněl například obránce Davida Limberského a Lukáše Hejdu, záložníky Jana Kovaříka a Tomáše Hořavu nebo asistenty trenéra Marka Bakoše a Matúše Kozáčika.

Plzeň zakončila podzim až na deváté příčce tabulky, což je nejhorší umístění po úvodní části sezony od ročníku 2006/07, kdy ještě Horváth za západočeský tým nehrál. Někdejší výborný záložník tam přišel až v roce 2008 a o sedm let později ve Viktorii ukončil kariéru.

"Je před námi ještě hodně zápasů, nemáme ani polovinu soutěže. Plzeň podle mě to umístění určitě vylepší. Ve spoustě zápasů byli lepší, ale ne tak produktivní jako dřív, a proto možná poztráceli tolik bodů. Ale to je spíš otázka pro plzeňský tým a trenéry," uvedl Horváth. "Tlak je v Plzni podobný jako ve Spartě a ve Slavii. Všichni chtějí vyhrávat a hráči na to musí být připraveni. Ti, co to neunesou, tam nemůžou být," přidal pražský rodák.

V přípravných zápasech proti Viktorii třikrát prohrál na lavičce Sokolova a jednou s Příbramí. "Tak to už je nejvyšší čas, abych to zlomil," podotkl s úsměvem Horváth. "Samozřejmě tak jako u ostatních soupeřů budeme respektovat sílu Plzně, ale budeme se snažit o jakýkoliv bodový zisk, protože pro nás každý bod v naší situaci bude důležitý. Musíme je začít sbírat hned od začátku," doplnil pětačtyřicetiletý kouč.

Případné vítězství nad Plzní, kde v minulosti působil také jako asistent, by jako vrchol dosavadní trenérské kariéry nebral. "Tak o tom jsem vůbec neuvažoval. Doufám, že mě ještě nějaké úspěchy na lavičce čekají, než třeba jenom jeden zápas," konstatoval Horváth.

Pro Příbram bude začátek jara hodně náročný. Předposlední celek tabulky v úvodních pěti ligových utkáních roku narazí na Plzeň, České Budějovice, Jablonec, Pardubice a vedoucí Slavii. "Naše liga je vyrovnaná. Samozřejmě mužstva, která budou hrát o titul nebo o poháry, by nás papírově měla přejet. Ale pro nás každý bod může rozhodovat o tom, jestli se zachráníme, nebo ne. Musíme se snažit bodovat v každém zápase a budeme chtít potrápit i ty silné mančafty," prohlásil Horváth.

Středočeši duel 14. kola v Českých Budějovicích v prosinci neodehráli kvůli vysokému počtu nakažených koronavirem a nucené karanténě, pak se Příbramští stejně jako další prvoligové týmy museli vypořádat s rekordně krátkou pauzou a zimní přípravou.

"Teď jsme všichni fit, ale samozřejmě čekáme na předzápasové testy... Ani nemyslím, že to byla příprava. Spíš takový meziblok, kdy kluci měli týden úplné volno, pak plnili individuální tréninky a 3. ledna jsme se hned sešli. Budeme věřit, že hráči to zdravotně zvládnou," řekl bývalý záložník Slavie, Sparty, Jablonce, Teplic, Sportingu Lisabon, Galatasaraye Istanbul nebo Visselu Kóbe.