Podle Hornera by mělo vedení F1 ohroženým týmům finančně pomoci

Londýn - Šéf stáje Red Bull Christian Horner je přesvědčen, že vedení formule 1 by mělo finančně pomoci týmům, kterým by kvůli odložení sezony vzhledem k pandemii koronaviru hrozil bankrot. Šestačtyřicetiletý Horner to prohlásil v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Mistrovství světa mělo začít v polovině března, ale úvodní závod v Austrálii byl stejně jako Velká cena Monaka zrušen. Sedm následujících Grand Prix bylo odloženo, stejný osud podle všeho potká nejbližší závod červnovou Velkou cenu Francie i srpnovou Velkou cenu Belgie.

Podle předběžného plánu by šampionát měl nově odstartovat bez diváků v Rakousku a poté by měly za podobných opatření následovat dva závody v Silverstonu. Shodli se na tom zástupci stájí, z nichž některé už kvůli výpadku příjmů sáhly k úsporným opatřením.

Podle Hornera si formule krach několika stájí nemůže dovolit. "Byla by to obrovská rána. Všechno záleží na promotérovi. Je to jeho práce učinit kroky, které udrží týmy naživu, protože k tomu, aby se závodilo, je potřebují," prohlásil šéf Red Bullu.

"Jsem přesvědčený, že chlapi z Liberty (promotér F1) udělají všechno pro to, aby i v příští sezoně bylo na startu deset týmů," řekl. "A klidně přijdou s nějakou formou finanční pomoci, protože když ochrání stáje, ochrání i vlastní byznys," přidal Horner.