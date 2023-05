Podle Hniličky jsou členové širšího kádru připravení na roli náhradníků pro MS

Riga - Ani se zaplněnou pětadvacetičlennou soupiskou na mistrovství světa nemusejí mít čeští hokejisté strach, že by při narůstajícím počtu zraněných hráčů neměli v případě vážných problémů k dispozici dostatečný počet hráčů. Letos nově totiž mohou výpravy udělat změnu a vyřazeného maroda může zastoupit náhradník.

V kádru kouče Kariho Jalonena je aktuálně nejistý start centra Filipa Chytila z New York Rangers kvůli zranění v obličeji a také druhého nejproduktivnějšího hráče týmu Lukáše Sedláka, jenž utrpěl nespecifikované zranění v dolní části těla. Na možnost dodatečného zařazení na šampionát jsou podle manažera národního týmu Milana Hniličky připraveni hráči z širší nominace, kteří se představili na Českých hrách v Brně.

"Neumím být konkrétní v tom, co se zvažuje a co ne. Nově tento rok, pokud má tým plnou soupisku a stane se zranění nebo nemoc stávajícímu hráči z ní, je možnost toho hráče nahradit. Proces je takový: Týmový doktor pošle zprávu doktorovi IIHF, ten to posoudí a rozhodne. Pokud po ukončení procesu je hráč uznán za nemocného nebo zraněného, může být nahrazen novým hráčem. Je tam jediná podmínka. Nový hráč musí být zapsán na tzv. long listu. Tento seznam manažeři dodávají IIHF před začátkem turnaje. Je tam sedmdesát jmen, což je maximální počet," řekl novinářům Hnilička.

Jako první tuto možnost využili Švýcaři, kterým se ve druhém utkání v neděli proti Norsku zranil Calvin Thürkauf a pochroumané rameno ho vyřadilo na osm týdnů. Kouč Patrick Fischer v úterý mohl dopsat vedle posily z Los Angeles Kevina Fialy i dalšího útočníka Damiena Riata z Lausanne s vědomím, že ještě na soupisce po Thürkaufově vyškrtnutí zbyde místo pro posily z New Jersey - obránce Jonase Siegenthalera a útočníka Nica Hischiera.

Ve skupině A v Tampere zase Američané nahradili zraněného útočníka Sammyho Walkera z Minnesoty a dnes byli dopsáni obránce Tyler Kleven z Ottawy a útočník Patrick Brown z Ottawy.

Na roli náhradníků v českém týmu byli připraveni hráči, kteří se po generálce v Brně před šampionátem nevešli do konečné nominace. Z útočníků to byli Tomáš Hyka z Pardubic, Michal Kovařčík z Jukuritu Mikkeli, Radan Lenc z HV 71, Hynek Zohorna z Oskarshamnu a Roman Horák ze Sparty, který se potýkal se zraněním. Z obránců potom Jan Ščotka z Komety Brno, Jakub Jeřábek z Třince a David Jiříček z Columbusu, který měl potíže s kotníkem.

"Co bych mohl říct, že když probíhal poslední škrt v Brně, tak hráči, kteří se na poslední chvíli nevešli, měli pohovory s trenéry. Měli znalost o tomto pravidlu, informovali kluky, že může nastat situace, že by byli povoláni. Hráčům řekli, že pokud existuje možnost, aby zůstali v rámci možností v kondici a nerozjeli se někam do světa. Detail komunikace neznám, ale ta možnost poprvé je," prohlásil Hnilička.

Seznam potencionálních náhradníků je široký. "Na long listu jsou všichni potenciální hráči vyřazení v Brně, ale i ti, co působí v zámoří. Dává se to v takovém časovém předstihu, že tam máme zhruba sedmdesát hráčů plus osm gólmanů, což jsou všechno reprezentanti v Evropě nebo zámoří. Potenciálně nikdy člověk neví, co se může stát. Ta možnost je povolat kohokoli z long listu," konstatoval Hnilička.

Případný kontakt s nimi je mimo jeho kompetenci. "Tohle je otázka směrem k trenérům a (generálnímu manažerovi) Martinu Havlátovi. Ti řeší každodenní starosti kolem hráčského kádru. Já řeším technické záležitosti a aby měli informaci, jak se v tom mají pohybovat," navázal Hnilička.

Při případné žádosti se musí čekat na rozhodnutí IIHF. "Pošleme report od týmového doktora směrem k oficiálnímu doktorovi IIHF. Buď to ten uzná a uvědomí tým, anebo to zamítne. Je to posouzeno doktorem IIHF, abychom tam neposlali někoho, kdo nemá až tak vážné zranění. Zkušenosti nemáme, je to nově zavedené pravidlo. Připadá mi logické, že pokud bude mít pochyby, může se přijít podívat osobně. Ale takový detail konkrétně popsaný není. Mohl bych dodat, že hráč, který bude uznán za zraněného, už se nesmí zapojit zpět do turnaje," uvedl Hnilička.

Jaké měli zkušenosti se změnou na soupisce Švýcaři, Hnilička nezjišťoval. "Oni byli první, kdo to použili. Ale mám poměrně jasno. Komunikoval jsem to s Christianem Hofstetterem, který je dlouholetý zkušený funkcionář a sportovní ředitel mistrovství světa," dodal Hnilička.