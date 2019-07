Podle Hložka sráží Spartu neproměňování šancí

České Budějovice - Nízká úspěšnost v koncovce stojí podle sparťanského fotbalisty Adama Hložka za tím, že jeho tým v prvních třech kolech ligové sezony už dvakrát ztratil a získal jen čtyři body. Po úvodní porážce se Slováckem a vítězství nad Jabloncem dnes Pražané pouze remizovali v dohrávce na stadionu nováčka Českých Budějovic 2:2 poté, co dotáhli dvoubrankové manko. Hložek je přesvědčen, že kdyby mu rozhodčí v závěru první půle uznali gól, zápas by vypadal úplně jinak.

"Trápí nás proměňování šancí, myslím si, že jsme jich dneska měli dost. Těžko říct, jestli po průběhu zápasu je pro nás bod dobrý. V závěru jsme zápas hodně zdramatizovali, vyrovnali jsme na 2:2, takže z průběhu zápasu musíme brát aspoň ten bod," řekl Hložek novinářům.

Sedmnáctiletý záložník měl sám na konci prvního poločasu velkou šanci na srovnání na 1:1. Po skrumáži před českobudějovickou brankou nejspíš protlačil míč za čáru, ale rozhodčí Karel Hrubeš po zhlédnutí videozáznamu posoudil celou situaci jako faul na domácího gólmana.

"Ani pořádně nevím, co to nakonec bylo. Asi šlo o faul na brankáře, neviděl jsem to, musím se na to ještě podívat. Škoda, že nám ten gól neuznali. Myslím, že by to byl úplně jiný zápas. Ale co už," konstatoval jeden z největších talentů českého fotbalu.

Hložek litoval, že Sparta stejně jako při úvodní domácí prohře 0:2 se Slováckem nezvládla začátek utkání. "Hrozně brzy jsme dostali gól. Jako Sparta na to musíme umět zareagovat a ne, že dáme soupeři ještě další šance. Nemůže se opakovat, že zase prohráváme 0:2 a zase něco dotahujeme," zlobil se Hložek.

"Šli jsme do druhé půle s tím, že už nemáme co ztratit. Buď to prohrajeme, nebo to prostě otočíme a ukážeme sílu našeho týmu. Skoro se nám to povedlo, dali jsme na 2:2. Škoda těch šancí," dodal Hložek.