Moskva - Hlavní psychiatr a vedoucí expert na závislosti ruského ministerstva zdravotnictví Jevgenij Brjun upozornil, že třetina obyvatel země jsou "tiší alkoholici", kteří nefigurují v oficiálních statistikách opilství hlavně proto, že nikdy nevyhledali pomoc odborníků. Podle odborníka, kterého nyní citovala ruská média, také na každou ženu trpící alkoholismem připadají v Rusku čtyři alkoholici.

Brjun v televizi NTV připomněl, že téměř v každé zemi se okolo dvou procent obyvatelstva potýká se závislostí na alkoholu. Tito lidé ale dříve či později skončí v rukou lékařů. Za znepokojivější proto pokládá situaci "tichých alkoholiků".

"Jeden panák, tedy 50 mililitrů tvrdého alkoholu, pijí každý den celý měsíc. Za měsíc stav jater vykáže, že dotyčný to s alkoholem přehání. A takových lidí je přibližně 30 procent," prohlásil expert. Dodal, že tihle lidé ale se svými zdravotními potížemi nevyhledávají pomoc odborníků na závislosti. Zamíří totiž obvykle do běžné nemocnice, a tak se ani nedostanou do statistik alkoholismu. Pokud zemřou, bývá jako důvod uváděna zástava srdce, a ne cirhóza jater, o alkoholismu ani nemluvě.

"To není jen chybné vyjádření, to je mýtus na hraně zločinu," prohlásil Brjun o tvrzení, že lihoviny pomáhají proti koronaviru. Stejně je tomu podle něj i v případě jiných nemocí a pít lihoviny není dobré ani v případě obyčejné chřipky, protože alkohol negativně působí na srdce. "Nepijte žádný alkohol při nachlazení, chřipce nebo koronaviru- je to zátěž na srdce a srdce slábne," varoval lékař.

Server Newsru.com poznamenal, že podle oficiálních údajů jsou v Rusku jen asi dva miliony alkoholiků, k realitě má ale podle odhadů blíže číslo deset milionů. S přihlédnutím na Brjunova tvrzení by se ale i tato cifra musela podstatně zvýšit, Rusko má totiž okolo 146 milionů obyvatel.