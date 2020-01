Podle Havlíčka by aukce kmitočtů pro sítě 5G mohla být do června

Praha - Aukce kmitočtů k sítím 5G by mohla být vyhlášena v květnu nebo červnu letošního roku. Zpoždění je způsobeno požadavky vlády na nové podmínky aukce tak, aby byla atraktivní pro mobilní operátory. Zájem zahraničních uchazečů o aukci kmitočtů je nulový a zřejmě by se přihlásil jen jeden menší český uchazeč. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Upozornil, že přípravy aukce na kmitočty k sítím 5G vykazoval nestandardní prvky. Vláda dnes o problematice jednala v režimu vyhrazené.

Fotogalerie

Do státního rozpočtu by aukce měla přinést minimálně šest miliard korun.

Aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G připravil Český telekomunikační úřad. Dražit se má frekvence 700 a 3500 MHz. Pásmo 700 MHz vznikne přechodem pozemního TV vysílání na nový standard DVB-T2. Aukce má zároveň na český trh přivést dalšího operátora a zvýšit tak konkurenci. S vyhlášením se původně počítalo už v lednu.

Vláda jmenovala novou předsedkyní ČTÚ Továrkovou, odvolala Nováka

Vláda dnes odvolala předsedu Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromíra Nováka, a to k dnešnímu dni. Zároveň jmenovala novou předsedkyní ČTÚ stávající členku rady ČTÚ Hanu Továrkovou. Na dotaz ČTK to řekl po jednání vlády ministr Havlíček.

Novák sám dnes ráno oznámil rezignaci kvůli snaze ministerstva průmyslu a obchodu změnit podmínky aukce kmitočtů pro mobilní sítě 5G. Podle Havlíčka ovšem Novák rezignoval ke konci ledna, zatímco vláda jej odvolala k dnešnímu dni. Podle ministra je tak zřejmě platné odvolání. "Navrhli jsme, aby zůstal členem rady, ale on rezignoval i z pozice člena rady," dodal Havlíček po jednání vlády.