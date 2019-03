Paříž - Jen necelých 40.000 lidí se podle oficiálních údajů zúčastnilo dnes manifestací při už šestnácté protestní sobotě tzv. žlutých vest, které přes tři měsíce projevují nespokojenost s politikou prezidenta Emmanuela Macrona a jeho vlády. Pokračuje tak trvalý pokles vládních čísel o rozsahu demonstrací. Ve vícero městech vypukly střety s policií, která odpovídala použitím slzného plynu. V Paříži bylo zatčeno 33 účastníků manifestací, jeden demonstrant byl podle agentury AFP zraněn v obličeji, pravděpodobně gumovým projektilem.

První potyčky mezi demonstranty a bezpečnostními složkami se objevily v Nantes na západě Francie, kde podle televize BFM TV pochodovalo asi tisíc lidí, přičemž ne všichni na sobě měli poznávací znak v podobě reflexní vesty. Kolem 14:00 se průvod pokoušel projít menšími uličkami, avšak cestu jim zastoupili příslušníci bezpečnostních složek. Ti následně použili i slzný plyn a demonstranti se údajně do centra Nantes vydali jinou trasou.

Slzný plyn použila policie také v Alès, kde na ni předtím z davu demonstrantů létaly různé předměty, napsala AFP. Podobný scénář nastal i v Lyonu. Radikální jádro v davu zhruba 2000 lidí začalo na policisty i zde házet různé předměty, poté se ještě demonstranti snažili proniknout přes policejní zátaras do jedné z obchodních tepen města.

"Ti, co jsou i dnes v ulicích, toho nikdy nenechají, to je tvrdé jádro," řekl AFP zemědělec, který na lyonské shromáždění přijel z regionu Savojsko. "Pokud Macron ani trochu nepoleví na konci velké národní debaty, pak to zase začne ještě ve větším, obzvlášť když začne být hezky," odhadoval muž, který prý protestuje každou sobotu.

Shromáždění se konala také v Nice, ve Štrasburku či v Dijonu, kde také došlo na šarvátky. V severofrancouzském Lille pochodovalo přes 1000 lidí na akci, na kterou organizátoři zvali i sympatizanty žlutých vest z Belgie, Británie či Nizozemska.

V Paříži bylo dnes naplánováno vícero manifestací žlutých vest. Už kolem poledne se několik stovek stoupenců protivládního hnutí sešlo u Vítězného oblouku, kde zněl mimo jiné pokřik "Benalla do vězení". Jde o odkaz na bývalého Macronova bezpečnostního poradce Alexandra Benallu, který čelí obvinění, že loni na prvomájové manifestaci v Paříži v policejním převleku napadl demonstranty.

Francouzské ministerstvo vnitra uvedlo, že po celé zemi na akce žlutých vest přišlo 39.300 lidí, z toho 4000 demonstrovalo v Paříži. Minulý týden úřady hovořily o 46.600, respektive 5800 lidech. Organizátoři protestů dlouhodobě vládní čísla odmítají a dnes uvedli, že účast přesáhla 90.000 lidí. I to by ale bylo výrazně méně, než na počátku protestů v listopadu.

Prezident Macron v pátek prohlásil, že hnutí žlutých vest už velká část národa nerozumí. Účastníci manifestací ale podle AFP vkládají nemalé naděje do soboty 16. března, která má přinést první mobilizace po konci "velké národní debaty" o směřování země, kterou vláda iniciovala právě v reakci na hnutí žlutých vest.

"Velká debata byla jen na to, aby unavila hnutí, ale my nepolevíme ani trochu," řekl 64letý účastník pochodu v Lille. Tříměsíční celonárodní "konzultace", při níž mimo jiné představitelé státu včetně Macrona často diskutují s občany, má skončit v polovině března. Poté hodlá vláda měsíc vyhodnocovat podněty, které se během ní objevily.