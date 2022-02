Podle Fouska je téměř nemožné si představit, že by Češi hráli proti Rusku

Praha - Podle předsedy Fotbalové asociace ČR Petra Fouska je téměř nemožné si představit, že by česká reprezentace kvůli útoku ruských vojsk na Ukrajinu nastoupila proti Rusku v případném březnovém utkání play off o postup na mistrovství světa. Za velmi pravděpodobné považuje, že svaz bude následovat Polsko a Švédsko, které dnes oznámily, že proti Rusům nenastoupí. Zatím není jasné, jaké důsledky bude toto rozhodnutí mít.

"Telefonicky jsem ve spojení s předsedou polského svazu Cezarym Kuleszou a předsedou švédského svazu Karlem-Erikem Nilssonem. Vnímáme naléhavost bezprecedentní situace, která v posledních dnech nastala a kterou si většina z nás nedokázala ještě nedávno vůbec představit," řekl pro web FAČR Fousek.

Duel Polska s Ruskem patří do "české" barážové větve a je na programu 24. března. Český tým ve stejný den nastoupí ve Švédsku a vítěz se má o pět dní později o účast na šampionátu v Kataru utkat ve finále s lepším týmem ze zápasu Rusko - Polsko, který by měl výhodu domácího prostředí.

Polsko však dnes oznámilo, že proti Rusku nenastoupí. "Dost řečí, je čas jednat. Vzhledem k eskalaci agrese Ruské federace na Ukrajině tým Polska neplánuje odehrát zápas play off proti týmu Ruska," oznámil na twitteru šéf polského svazu (PZPN) Kulesza a dodal, že to je jediné správné rozhodnutí. "Jednáme se švédskou a českou federací, abychom předložili FIFA společné stanovisko," doplnil.

Švédský svaz se přidal zanedlouho. "Švédská reprezentace nebude hrát případný barážový zápas proti Rusku, bez ohledu na to, kde se bude hrát," uvedli Seveřané na svém webu. Vyzvali mezinárodní federaci FIFA, aby březnové zápasy play off, ve kterých mají nastoupit Rusové, zrušila. "Rusko se nemůže zapojit, dokud bude toto šílenství pokračovat," řekl svazový šéf Nilsson.

Ani Češi by s velkou pravděpodobností proti Rusku nenastoupili. "Za daných okolností si sehrání takového zápasu je téměř nemožné představit a je velmi pravděpodobné, že budeme následovat polský a švédský scénář, ale nelze obejít procedurální kroky," uvedl Fousek.

Situaci bude řešit výkonný výbor FAČR. "Vzhledem k závažnosti rozhodnutí ohledně účasti či neúčasti českého národního týmu v případném zápase proti Rusku se situací bude zabývat Výkonný výbor FAČR, který se mimořádně sejde během nejbližších hodin, neboť takto zásadní rozhodnutí je pouze v jeho kompetenci," stojí na webovém svazu.

FIFA teď bude muset situaci vyřešit. Jednou z možností je kontumace zápasů ve prospěch Ruska. V úvahu ale vzhledem k aktuální situaci připadá i vyřazení ruského týmu ze soutěže.

Rusko ale bude s největší pravděpodobností muset své zápasy odehrát na neutrální půdě. Výkonný výbor UEFA na pátečním mimořádném zasedání rozhodl, že ruské a ukrajinské kluby a národní týmy obou zemí budou v soutěžích UEFA až do odvolání hrát domácí zápasy na neutrální půdě. To by se mělo týkat i duelů březnové kvalifikace, oficiální potvrzení ale ještě musí přidat FIFA coby organizátor.