Podle Fialy ČR stojí za Ukrajinou a podporuje jednotnou reakci EU

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že ČR stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou. Podle předsedy vlády si Česko z vlastní historie pamatuje, že kroky proti suverénním sousedním státům k míru nevedou. Postup Ruska označil za akt agrese. Dodal, že ČR podporuje jednotnou reakci EU. Další členové vládní koalice či šéfové zahraničních výborů Senátu a Sněmovny s odkazem na české historické zkušenosti zmínili ruskou "bratrskou pomoc". Ruský krok označili za snahu o vytvoření nového Sovětského svazu. Zmínili sankce.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes v televizním projevu k národu oznámil, že je nezbytné uznat nezávislost "lidových republik", vyhlášených v roce 2014 proruskými separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny. Televize vzápětí ukázala, jak šéf Kremlu podepisuje příslušné dekrety a také dohody s vůdci Doněcké a Luhanské lidové republiky. Tyto dohody podle pozorovatelů mají Rusku posloužit jako právní základ pro vyslání vojáků do Donbasu.

"Česká republika stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou. Z vlastní historie si dobře pamatujeme, že podobné kroky namířené proti suverénním sousedním státům k míru nikdy nevedou," uvedl premiér Fiala. Podle něj jde ze strany Ruska o porušení mezinárodního práva a akt agrese vůči sousední zemi. "Podporujeme jednotnou reakci EU a partnerů," napsal premiér.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) a šéfové zahraničních výborů Senátu Pavel Fischer a Sněmovny Marek Ženíšek (TOP 09) s odkazem na české historické zkušenosti zmínili "bratrskou pomoc" Ruska Ukrajině. "Rusko opět dokazuje, že nezná bratra," reagoval Rakušan.

Podobně se vyjádřil i Ženíšek. "Kreml zavedené agresorské postupy nemění," uvedl šéf sněmovního zahraničního výboru. Putinovým cílem je podle něj vytvoření nového Sovětského svazu. Zmínil sankce vůči Rusku.

Podle šéfa senátního zahraničního výboru Fischera se Putinovské Rusko rozhodlo hrubě porušit pravidla mírového soužití států a podkopává mezinárodní řád založený na respektu suverenity. "Pokud by na území dvou samozvaných republik nyní vstoupil ruský voják, aby poskytl takzvanou bratrskou pomoc, půjde z pohledu mezinárodního práva o invazi a z pohledu Ukrajiny o pokus o okupaci," uvedl Fischer.

Také ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ruský postup označila za snahu o obnovu Sovětského svazu na úkor svobodných zemí. "To civilizovaný svět nesmí nikdy tolerovat! A na Putinově šachovnici není pouze Ukrajina, jsme tam i my," míní šéfka resortu obrany.

Pokud by Česko nebylo podle šéfky vládní TOP 09 a předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové v NATO, bylo by také v ohrožení. "Nebýt Václava Havla a dalších, kteří nás přivedli do NATO, jsme ve stejném ohrožení jako Ukrajina i my. Nenechme je napospas," vyzvala šéfka dolní komory.

Podle místopředsedy sněmovního zahraničního výboru a stínového ministra zahraničí opozičního hnutí ANO Jaroslava Bžocha je uznání nezávislosti samozvaných republik porušení mezinárodního práva a pokus o legitimizování chystaných vojenských kroků. "'Pomoc', ke které určitě dojde, bude invazí a aktem agrese vůči suverénnímu ukrajinskému státu," uvedl Bžoch.

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura ještě před ruským uznáním obou proruských separatistických republik ve videu na svém facebooku řekl, že Fialova vláda s USA, Británií a dalšími zeměmi NATO podněcují konflikt Ruska s Ukrajinou a aliance by se neměla rozšiřovat k ruským hranicím. "Přestaňte lhát, že SPD je proruské a máme nějaké noty z Kremlu," řekl Okamura. Případný konflikt podle něj může dopadnout na Česko, zmínil migraci a zhoršení bezpečnosti či pokles mezd.