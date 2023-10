Podle Fialy by bylo správné pozastavit platby z EU poskytované Palestincům

Praha - Bylo by správné pozastavit platby a zahájit důkladnou revizi celého systému pomoci poskytované Palestincům ze strany Evropské unie, uvedl dnes na sociální síti X premiér Petr Fiala (ODS). Evropská komise v pondělí oznámila, že provede kontrolu své finanční pomoci Palestincům, aby se ujistila, že z unijních peněz nemají prospěch, a to ani nepřímý, žádné teroristické organizace.

"Jsem přesvědčen, že nyní by bylo správné pozastavit platby a zahájit důkladnou revizi celého systému pomoci poskytované Palestincům ze strany EU," napsal dnes Fiala.

EU podle komise nyní v rámci pomoci nechystá žádné platby. Pozastavení plateb přitom předtím oznámil na síti X evropský komisař pro sousedství Olivér Várhelyi. Podle něj to byla reakce na sobotní útok ozbrojenců z hnutí Hamás na jih Izraele, který si vyžádal stovky mrtvých. Později komisař pro humanitární pomoc Janez Lenarčič uvedl, že se krok netýká humanitární pomoci. Některé členské země EU se zastavením podpory vyjádřily nesouhlas.

Evropská komise oznámila, že provede "naléhavou kontrolu" finanční asistence, kterou poskytuje Palestincům. Chce se ujistit, že z unijních peněz nemají prospěch, a to ani nepřímý, teroristické organizace, nikoliv tedy jen hnutí Hamás, které ovšem EU za teroristickou organizaci považuje. Komise také zváží, zda pomoc, z níž se vyplácí například část platů zaměstnanců palestinské samosprávy, dávek chudým rodinám či důchodů, bude potřebovat nové nastavení "vzhledem k pozměněným podmínkám na místě".

Pro období 2021 až 2024 přislíbila Evropská unie na palestinské projekty finanční podporu 1,18 miliardy eur (28,9 miliardy Kč). Stala se za to terčem kritiky, peníze totiž směřují nejen pro obyvatele okupovaného Západního břehu Jordánu, ale i do Pásma Gazy, které kontroluje hnutí Hamás. Jsou určeny zejména na zdravotní péči, sociální služby či podporu nemocnic. Kritici tvrdí, že by mohly skončit v rukou teroristů, Evropská komise ale vždy veškeré projekty bránila s tím, že příjemce pomoci důkladně prověřují.