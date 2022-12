Podle expertů jsou Argentina a Francie ve finále MS zaslouženě, ocenili i Maroko

Praha - Podle fotbalových expertů oslovených ČTK reprezentace Argentiny a Francie postoupily do finále mistrovství světa zaslouženě, protože na turnaji v Kataru ukázaly největší kvalitu. Odborníci chválili také nečekané semifinalisty z Maroka. V nedělním zápase by přáli zlato spíše Argentincům kvůli jejich hvězdnému kapitánovi Lionelu Messimu.

Zatímco jihoamerický tým v semifinále porazil Chorvatsko hladce 3:0, francouzští obhájci trofeje měli s Maročany navzdory vítězství 2:0 větší potíže. "Kdyby se tam dostalo Maroko, byl by to úžasný příběh. Každopádně takhle je to asi v pořádku, že jsou ve finále opravdu dva nejsilnější týmy, které si to zasloužily," řekl bývalý reprezentační obránce Jan Rajnoch.

"Francie od prvního zápasu prokazuje vysokou výkonnost, do finále prošla bez zaváhání. Kromě utkání s Tuniskem, ve kterém ale dostali šanci náhradníci. Argentině začátek turnaje nevyšel, pak začali hrát jednodušeji, změnili rozestavení a i Messiho forma šla nahoru. Ukázali, že mají sílu, i když osobně jsem z jihoamerických mužstev víc favorizoval Brazílii," doplnil trenér jemenské reprezentace Miroslav Soukup.

Překvapilo ho, že Maročané proti Francii hráli na tři stopery. "Trenér chtěl soupeře něčím překvapit. Kdyby mu to vyšlo, tak by to byl kouzelný, fantastický tah a všichni by psali o jeho odvaze a o tom, jak zaskočil Francii v semifinále mistrovství světa. Bohužel mu to nevyšlo," uvedl kouč českých vicemistrů světa do 20 let z roku 2007.

Rajnochovi se africké mužstvo v semifinále hodně líbilo. "Předvedli nejenom skvělou defenzivu, ale i vynikající ofenzivu. Byl to o hodně lepší fotbal než v prvním semifinále, kdy to Chorvati hodně usnadnili Argentině. Maročané měli velké šance a vůbec to nedali Francouzům zadarmo," řekl někdejší stoper Mladé Boleslavi, Slovácka nebo tureckých celků Ankaragücü a Sivassporu.

"Maročani to měli až do semifinále postavené hlavně na pevné obraně, čtveřice vzadu hrála velice dobře, k tomu hodně kvalitní výkony podával gólman Bono (Jasín Bunú). Asi pro každého byli největším překvapením šampionátu," přidal bývalý trenér národního týmu Petr Rada.

V neděli přeje zlato pětatřicetiletému Messimu. "Za to, co udělal pro fotbal, jak ovlivnil spoustu mladých hráčů, bych mu přál trofej, která mu chybí. Je to pořád nejlepší hráč světa za posledních iks let. Stačí mu dát pár metrů, chvíli ho nechat bez dozoru a je schopný vstřelit nebo připravit branku," prohlásil kouč druholigové Dukly Praha.

"V tom věčném souboji Messiho s Cristianem Ronaldem jsem spíš 'Ronaldovec', ale Messi by si za celou kariéru samozřejmě titul mistra světa zasloužil. Asi bych to tedy přál Argentině, i když se mi tam nějaké okolnosti nelíbí. Třeba čtvrtfinále s Nizozemskem. Také mi přijde, že rozhodčí jsou trošku benevolentnější k Argentincům včetně Messiho," dodal Rajnoch. Naopak Argentině a Messimu v neděli nevěří Soukup. "Ve finále favorizuji Francii," přiznal.