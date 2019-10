Podle Dombrovskise EU potřebuje lepší regulaci kryptoměn

Brusel - Lotyšský kandidát na místopředsedu Evropské komise Valdis Dombrovskis na dnešním slyšení před členy výborů Evropského parlamentu řekl, že EU potřebuje nová pravidla pro regulaci kryptoměn. Chce také vytvořit fond, který by pomáhal malým a středním podnikům. Dosavadní eurokomisař pro euro a sociální dialog by měl mít v nové komisi pod vedením Ursuly van der Leyenové jako jeden z výkonných místopředsedů na starosti hospodářství a finanční služby. Vzhledem k jeho zkušenostem se neočekává, že by jej výbory do jeho nové funkce neschválily.

"Evropa potřebuje společný přístup ke kryptoměnám jako je libra. Mám v úmyslu navrhnout novou legislativu," řekl Dombrovskis. Podle něj kryptoměny představují obrovskou výzvu mimo jiné v souvislosti s měnovou stabilitou a ochranou osobních údajů.

Komise se nyní zaměřuje zejména na plánovanou digitální měnu internetové společnosti Facebook. "Vyžádali jsme si podrobnější informace, projekt libry hodláme podrobně zkoumat," řekl eurokomisař na dotaz lidovecké europoslankyně Inese Vaidereové.

Dombrovkis hovořil i o nutnosti boje s praním špinavých peněz, odmítl se ale zavázat k tomu, že by ve své nové roli navrhl vznik nového úřadu, který by na vymýcení praní špinavých peněz napříč jednotlivými členskými státy dohlížel.

Europoslanci během dnešního závěrečného dne úvodních slyšení prověřují nejmocnější trio místopředsedů budoucí komise, k nimž vedle Dombrovskise patří ještě Margrethe Vestagerová a Frans Timmermans. Před členy parlamentních výborů dnes ale rovněž už po druhé předstoupí polský kandidát na post eurokomisaře pro zemědělství Janusz Wojciechowski, který poslance svým prvním vystoupením nepřesvědčil a jejich pochyby nesmazal ani sérií písemných odpovědí na doplňující otázky.