Podle Deschampse hráli maďarští fotbalisté úžasně, bod za remízu bere

Budapešť - Trenér francouzských fotbalistů Didier Deschamps po překvapivé remíze 1:1 s Maďarskem na mistrovství Evropy v Budapešti chválil domácí outsidery a jejich výkon označil za úžasný. I s bodem byl vzhledem k průběhu utkání skupiny F spokojený, protože úřadující světové šampiony přiblížil k postupu do vyřazovací fáze.

Francouzi měli v prvním poločase převahu a velké šance, přesto v nastavení otevřel skóre domácí Attila Fiola. V 66. minutě odpověděl Antoine Griezmann, ale víc už favorité nezvládli a nenavázali na úvodní triumf 1:0 nad Německem.

"Maďarsko bylo úžasné, dali do toho opravdu všechno a odehráli životní zápas. My jsme dokázali vyrovnat. Nikdy se nevzdáváme a nikdy neházíme ručník do ringu," citoval Deschampse web UEFA.com.

"Neskáču z výsledku 1:1 do stropu, ale jsem spokojený. Neprohráli jsme a získali bod, který bereme a přidáme k dosavadním třem. Díky tomu se můžeme ve třetím zápase (s Portugalskem) cítit trochu volněji, i když bychom do něj samozřejmě radši šli se šesti body," doplnil dvaapadesátiletý kouč.

Zahozené příležitosti ho mrzely. "V prvním poločase jsme si vytvořili hodně šancí, ale bohužel jsme nedali gól. Měli jsme mnoho střel, také jsme trefili tyč. Hlavně v úvodní půli jsme tam měli dobré pasáže. Maďaři ale ze své jediné šance skórovali," konstatoval Deschamps.

Jeho svěřenci po dvou kolech vedou tabulku "skupiny smrti" se čtyřmi body. Němci a obhájci evropského zlata Portugalci mají o bod méně, Maďaři jsou s jedním bodem čtvrtí. "Poslední utkání bude důležité, možná to trochu promíchám. Čerstvé nohy jsou někdy důležité. Dnešní zápas byl v takovém vedru hodně těžký. Maďaři byli dynamičtější než my," řekl francouzský trenér a mistr Evropy z roku 2000.

Zastal se útočníka Karima Benzemy, který se do národního týmu vrátil po šestileté přestávce a kauze s vydíráním bývalého spoluhráče Mathieua Valbueny kvůli erotickému videu. Nejlepší střelec Realu Madrid uplynulé sezony ani ve druhém duelu na Euru neskóroval.

"Nemyslím si, že tu jsou nějaké pochybnosti ohledně Karima. Víme, že je schopen velkých věcí, jenom se mu teď střelecky nedaří. Je dost zkušený, aby se tím netrápil. Má mou důvěru a ví o tom," prohlásil Deschamps.