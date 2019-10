Podle Daridy utkání se Severním Irskem hráči nevypustili

Praha - Podle záložníka Vladimíra Daridy český tým přípravný zápas s fotbalisty Severního Irska, jimž na Letné podlehl 2:3, nevypustil. Opora reprezentace si myslí, že bylo složité navázat na páteční výhru 2:1 nad Anglií v kvalifikačním souboji o postup na mistrovství Evropy 2020.

"Těžko se jde do zápasu po takto mimořádném výkonu. V kvalifikaci jsme uhráli velmi důležitý zápas. Získali jsme strašně důležité tři body. Je vždycky těžší do takových zápasů jít. Myslím si, že to nikdo nevypustil, stylem, že by se na to vykašlal. To si myslím, že nebylo," řekl novinářům Darida, který v 67. minutě snížil na 1:3.

Trenér Jaroslav Šilhavý vyjma Alexe Krále poslal na hřiště oproti duelu s Anglií úplně jinou sestavu. "Kluci to nevypustili. Možná chyběla trošku sebedůvěra, víc na ně měli nalétnout a víc hrát vepředu, být aktivnější. Tohle se pak změnilo ve druhé půli, kdy jsme si o poločase řekli, že to musíme změnit," uvedl Darida.

Devětadvacetiletý plzeňský odchovanec byl jedním ze čtyř hráčů, kteří naskočili do druhého poločasu. "Naštvaný jsem nebyl. Říkali jsme si s kluky, že kdo tam půjde, že to musíme nakopnout. Že každý, kdo tam přijde, je čerstvý a musíme klukům pomoct, aby se to zvedlo. To se nám povedlo. I kluci, co hráli první poločas a co tam s námi byli druhý poločas, tak hráli dobře a chytli se," prohlásil Darida.

"Celkově to bylo dané tím, že jsme začali hrát aktivněji vepředu. I kdyby nepřišly hráčské změny, ale přišla změna toho, že jsme na ně vlétli, vypadalo by to podobně. Nikdo nechce házet špínu na kluky, kteří střídali. Nebylo to tak, že by hráli tragicky," konstatoval hráč Herthy Berlín.

Věří, že si Češi výkonem ve druhém poločase získali fanoušky zpět na svoji stranu. "Samozřejmě jsme si to takhle nepředstavovali. Nikdo to nechtěl vypustit, abychom prohrávali 0:3 o poločase. Stalo se to, ale věřím, že fanoušky jsme si ve druhé půli vrátili na svou stranu. Že jsme ukázali, že za to umíme vzít. Budeme je potřebovat. Čeká nás doma důležitý zápas v Plzni proti Kosovu. Věřím, že bude vyprodáno. V Plzni se nám dlouhodobě daří a věřím, že v tom budeme pokračovat a že si to společně s fanoušky užijeme," řekl Darida.