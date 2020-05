Podle dánské studie hrozí při fotbale minimální riziko nákazy

Kodaň - Podle dánské studie hrozí při hraní fotbalu jen minimální nebezpečí nákazy novým typem koronaviru. Vědci z univerzity v Aarhusu vypočítali, že hráči jsou průměrně během devadesátiminutového zápasu v užším než dvoumetrovém kontaktu pouze minutu a půl. Riziko, že se zdravý člověk nakazí covidem-19 od nemocného, přitom výrazně vzroste až po 15 minutách. Liga v Dánsku by se po souhlasu vlády měla znovu rozběhnout 29. května.

"Řekl bych, že studie podporuje to, s čím jsem přišel už dříve. A to, že fotbal nepředstavuje skutečné riziko infekce," citovala dánská média profesora virologie Allana Randrupa Thomsena z ústavu imunologie a mikrobiologie na kodaňské univerzitě.

V Aarhusu vypočítali délku kontaktu, který je z hlediska možné nákazy rizikový, na základě 14 vybraných ligových zápasů. Lékaři obecně předpokládají, že dvoumetrový rozestup je dostatečný k tomu, aby se zdravý člověk od nemocného nenakazil.

Podle studie jsou nejrizikovějšími posty na hřišti pozice ve středu pole, kde jsou fotbalisté v kontaktu nejčastěji. Naopak brankáři a obránci se do kontaktů dostávají nejméně.

Pokud by na hřišti bylo najednou více nakažených, doba rizikového kontaktu s ostatními zdravými hráči by rostla. Dva fotbalisté by strávili v užším než dvoumetrovém přiblížení k dalším necelé tři minuty, tři hráči pak čtyři a půl minuty.

Podle virologa je potřeba, aby se zároveň dodržovala přísná hygienická opatření. Studie totiž nevzala v potaz například dotýkání se míče rukou při autových vhazováních a před rohovými kopy nebo přítomnost realizačních týmů.