Podle Čupra používá Tvrdík podpásové fauly a má strach o titul

Praha - Generální ředitel fotbalové Sparty František Čupr se ohradil proti výrokům slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka. Předseda představenstva lídra ligové tabulky pro Lidové noviny uvedl, že pokud by byla v tabulce první Plzeň a druhá Sparta, Ligová fotbalová asociace by přerušenou sezonu dávno ukončila. Čupr Tvrdíkovi vyčetl, že používá podpásové fauly jako v politice a protiřečí si. Přijde mu, že bývalý ministr obrany má asi strach, že Slavia ještě může přijít o titul.

"Pan Tvrdík byl dlouho v politice a naučil se tam i to, jak před volbami komunikovat. Včetně hojného používání argumentačních podpásových faulů. Především myslím to vyvolávání iracionálního strachu v souvislosti s koronavirem. Politici dobře vědí, že strachem a panikou se to jejich obecenstvo formuje nejlépe," citoval iSport.cz Čupra.

"Naše reakce je jasná. Odmítáme konstrukce pana Tvrdíka. Ligu bychom chtěli dohrávat, i kdybychom byli první nebo druzí, protože jsou pro to podmínky. Riziko komplikací pro hráče je nyní tak malé, že se skoro nedá vyčíslit. Jde o promile. A navíc - tady jde i o další věci. Fotbal musí minimalizovat ztráty a ukázat svou životaschopnost i kvůli budoucnosti, která nebude vůbec snadná," doplnil Čupr.

Ligové grémium klubů bude v úterý hlasovat o prodloužení přerušené sezony přes 30. červen, kdy za běžných okolností oficiálně končí ročník. Tvrdík v pozdějším sobotním vyjádření na twitteru uvedl, že Slavia bude hlasovat pro pokračování nejvyšší soutěže. Zároveň ovšem přidal řadu podmínek a některé formuloval jen velmi obecně. Třeba tu o zdraví hráčů.

"Jaroslav Tvrdík si dost protiřečí. Na jedné straně opakovaně a s velkou starostí mluví o ochraně zdraví hráčů a vzápětí sarkasticky řekne, že pokud by Plzeň byla první a Sparta druhá, tak se liga ukončí a nikdo to dál nebude řešit," podotkl Čupr.

"Za touto myšlenkovou konstrukcí je vidět způsob jeho uvažování. To, že u něj jde čistě o vypočítavost pramenící ne ze strachu z viru, protože ten je v současné situaci iracionální, ale nejspíš ze strachu z toho, že Slavia ještě může přijít o první místo v tabulce," mínil Čupr.

Součástí ligového grémia bude i volba předsedy LFA, jediným kandidátem je zatím stávající šéf Dušan Svoboda. Slavia by ale ráda volby o tři až šest měsíců odložila. Tvrdík Svobodovi vyčítá, že údajně nezvládá komunikaci během koronavirové krize a že je současně ve vedení Sparty.

"Můj osobní pocit je, že Slavia nebyla schopná za celou dlouhou dobu postavit svého protikandidáta. A tak nyní potřebuje získat čas, aby ho našla. Osobně ale nevidím důvod, proč volby odkládat. Nicméně záležet bude na klubech. Pokud budou mít všechny zájem volby odložit, tak dobře. Ale nic takového nyní upřímně necítím," dodal Čupr.