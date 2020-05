Podle CK se znovu prodávají zájezdy do zahraničí

Praha - Cestovní agentura Invia eviduje opětovný zájem o zájezdy do zahraničí. Poptávka je po Bulharsku, Rakousku, ale také po exotických destinacích jako Egypt nebo Turecko. Ceny se zatím nezvyšují, v případě Rakouska se nabídka rozrůstá o různé pobytové balíčky. ČTK to sdělila mluvčí Invie Andrea Řezníčková.

Klienti si v souvislosti s rozvolňováním vládních opatření podle Řezníčkové v poslední době objednali zájezdy do Egypta, Bulharska, Turecka a Řecka, převážně na termíny od července do září. "Začíná být také poptávka na Rakousko a dokonce i Bulharsko vlastní dopravou," doplnila. Do Rakouska podle ní cestovní kanceláře začínají nabízet balíčky, kdy k pobytu zdarma přidávají jízdenku na lanovku nebo wellness.

V CK Alexandria zaznamenali růst počtu dotazů na cestování. "Zákazníci se často ptají, zda už víme, kdy budou moci vyrazit k moři. Zatím se ale většinou jen informují a s rozhodnutím dále vyčkávají," uvedl marketingový ředitel CK Petr Šatný. Alexandria klientům nabízí si letní dovolenou rozmyslet 30 dní před odjezdem. Bez jakéhokoliv poplatku ji mohou odložit nebo změnit destinaci.

Zvýšené prodeje zájezdů zatím neeviduje ani CK Blue Style, uvedla její mluvčí Jana Ondrejechová. U zájezdů, které nebudou moci být uskutečněny, klientům nabízí poukaz TravelSafe+ a nově také Lex Voucher. Lex Voucher se řídí pravidly stanovenými novou legislativou, poukaz TravelSafe+ má delší platnost a klienti s ním získají kromě dalšího i desetiprocentní slevu na nový zájezd.

"Sledujeme aktuální vývoj situace v okolních zemích, postupné rozvolňování opatření. Věříme i v částečné obnovení letecké přepravy. Zásadní pro znovuobnovení zahraničního cestovního ruchu budou podmínky vycestování a návratu zpět do ČR," uvedla za Čedok mluvčí Eva Němečková.

Hranice se sousedními státy by se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) mohly otevřít od července. První prázdninový měsíc by podle něj mohli začít Češi cestovat také do Bulharska, Maďarska nebo pobaltských států. Do Chorvatska, Řecka, na Slovensko, ale také do Kanady, Austrálie nebo Japonska by se podle Petříčka Češi mohli vydat v srpnu.