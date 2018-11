Washington - Čínský státní tajemník Jang Ťie-čch' se domnívá, že obchodní spory se Spojenými státy může vyřešit dialog. Na společné tiskové konferenci s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem varoval, že pokračování aktuálního konfliktu by v konečném důsledku poškodilo obě strany. Pompeo uvedl, že si nepřeje "studenou válku" s Čínou a mimo jiné vyzval ke spolupráci ohledně sankcí vůči Íránu, které Washington tento týden obnovil.

Vztahy Číny a USA v současné době zdaleka nekomplikuje pouze obchodní válka. Zdrojem napětí je například situace v Jihočínském moři, kde si Čína nárokuje některé ostrovy ležící v důležitém koridoru světového obchodu a buduje zde vojenskou infrastrukturu. Washington zase nedávno informoval o dalším prodeji zbraní Tchaj-wanu, který Čína považuje za integrální část svého území.

Čelný čínský představitel pro zahraniční politiku Jang zdůraznil, že Peking je odhodlán s Washingtonem spolupracovat v přátelském duchu. Doufá, že obě strany v případě obchodu "zanedlouho" naleznou všestranně přijatelné řešení, citovala jej agentura Reuters. Situace v Jihočínském moři pak podle Janga směřuje k větší stabilitě.

Pompeo však prohlásil, že ve Washingtonu politika Pekingu v této oblasti stále budí výrazné obavy. Jang údajně Američanům vzkázal, že by měli přestat posílat své lodě k ostrovům, které Peking považuje za své. U Paracelských ostrovů, o které vede Čína dlouholetý územní spor s Vietnamem, byla podle deníku The New York Times na konci září jen těsně odvrácena kolize čínského a amerického plavidla. Americký ministr obrany James Mattis dnes reagoval, že letectvo a námořnictvo USA bude operovat "všude, kde to mezinárodní právo dovoluje."

Na tiskové konferenci také zazněly zdánlivě protichůdné pohledy na přístup k Íránu. Jang, který je vedoucím představitelem čínské komunistické strany pro zahraniční politiku, má za to, že dohoda o jaderném programu Teheránu musí být nadále dodržována. USA od úmluvy letos odstoupily a tento týden vstoupily v platnost další sankce, které Washington vůči Írán obnovil.

"Doufáme, že v tomto ohledu budeme moci spolupracovat s čínskou vládou a čínskými energetickými společnostmi," řekl o obnovených sankcích Pompeo. "Snížit na nulu zisky Íránu z vývozu ropy je klíčovým prvkem tohoto snažení a dnes jsme tento bod probírali," dodal.

Dalším tématem schůzky byla situace na Korejském poloostrově, která je podle Pompea jedním z hlavních problémů, v němž je spolupráce obou velmocí nezbytná. Jang na jednání znovu potvrdil, že přáním Číny je denuklearizace.

Pompeo dále uvedl, že se svým čínským protějškem absolvoval dobrý rozhovor o tom, jak Čína zachází s náboženskými menšinami. V poslední době se hovoří zejména o muslimských Ujgurech žijících na severozápadě země, kteří jsou údajně posíláni do převýchovných táborů. "Spojené státy budou nadále vyjadřovat znepokojení nad stavem náboženských svobod v Číně," řekl Pompeo. Podle Janga je v otázce dodržování lidských práv stále co zlepšovat.