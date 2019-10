Podle Čecha nesmí Češi chybovat, zápas už pro něj zvláštní není

Londýn - Bývalý brankář Petr Čech je přesvědčen, že když se čeští fotbalisté v pátečním utkání kvalifikace mistrovství Evropy proti Anglii vyvarují chyb a budou aktivní, mohou s favoritem skupiny uhrát příznivý výsledek a třeba remizovat. Současný poradce sportovního a technického úseku v londýnské Chelsea na zápas do Edenu dorazí, vzhledem k tomu, že ukončil kariéru, už ho ale nepovažuje za speciální.

Čech se před utkáním spolu s dalšími třemi bývalými reprezentanty zúčastní oficiální rozlučky, kterou přichystala Fotbalová asociace ČR. "Budu v hledišti, budu držet palce, abychom získali aspoň bod nebo uhráli dobrý výsledek. Ale nemyslím si, že tím, že bych žil v Anglii, by to pro mě bylo nějak zvláštní," řekl Čech pro svou agenturu Sport Invest.

"Zvláštní to bylo ve chvíli, kdy jsem za národní tým ještě nastupoval, protože jsem několikrát hrál proti svých spoluhráčům. To bylo jiné než už jako člověk, který nehraje za národní tým," dodal sedmatřicetiletý Čech, který už 15 let žije v Anglii, kde chytal za Chelsea a poté Arsenal.

V Londýně kvalifikační duel s nikým nijak zvlášť neprobíral, ani se čtyřmi nominovanými hráči z Chelsea. "Abych se přiznal, na zápas se mě nikdo ani neptal. Jen hráči, kteří jsou z Chelsea a jsou v nominaci, vědí, že tam budu, že zápas budu sledovat," řekl Čech, jenž skončil v reprezentaci před třemi lety a bohatou kariéru uzavřel po minulé sezoně.

Je přesvědčen, že český celek proti Anglii uhraje lepší výsledek než v březnu, kdy na úvod kvalifikace ve Wembley prohrál 0:5. "Český tým musí podat výkon na hranici svých možností a nedávat soupeři jednoduché šance, nedělat chyby. To rozhodlo v prvním zápase. I když to nebyl válec na jednu stranu, přeci jen naši hráči udělali chyby a oni to potrestali. Náš tým jim dovolil pět šest šancí a oni z toho dali pět gólů," řekl Čech.

"Klíčem v domácím zápase bude neudělat chyby a nenechat jim prostor za obranou. Jestliže budeme aktivní, dobře organizovaní v bloku a budeme využívat každou příležitost k protiútoku či vytvoření standardek, ve kterých je náš tým poměrně silný, mohli bychom jim zápas znepříjemnit a něco získat," dodal se 124 starty reprezentační rekordman.

Český tým má podle něj i přes březnový debakl v Anglii respekt. "Český fotbal těží z minulosti, v Anglii má obrovské jméno. Hlavně díky hráčům, kteří tu úspěšně působili. I český národní tým měl v minulosti výsledky, všichni respektují, že jsme země, která umí vychovat fotbalisty. Na druhou stranou jsou si všichni vědomi, že v posledních letech procházíme generační výměnou, že se tvoří nový tým," podotkl Čech.

Jednou z hlavních hvězd Angličanů je kapitán Harry Kane, který dal v 41 reprezentačních zápasech 26 branek. "Dává góly, to je jeho jednoduchý popis. Nevyniká žádnou velkou rychlostí, obrovskou technickou dovedností, ale je to hráč, který využije každou vteřinu, aby mohl zakončit. Má dobré zakončení ve vápně hlavou, oběma nohama. Je to prostě střelec," řekl Čech.

Z Chelsea jsou v anglickém výběru Ross Barkley, Tammy Abraham, Mason Mount a nováček Fikayo Tomori. "Naši mladí hráči dostali obrovskou šanci od trenéra ukázat se v přípravě a všichni se jí chopili. Obrovskou devízou Fikaya je jeho rychlost. Spoustu situací vyřeší, i když ho třeba soupeř v prvním okamžiku překoná. On ho pak doběhne. Navíc s počtem zápasů sbírá zkušenosti a sebedůvěru," dodal Čech.