Podle Břízy se počítá s MS bez diváků, i když IIHF o ně usiluje

Praha - Podle člena Rady Mezinárodní hokejové federace Petra Břízy počítá IIHF v současné době, že se mistrovství světa v Rize na přelomu května a června odehraje bez diváků. Uvedl ale, že prioritou je s lotyšskou vládou dohodnout, aby mohla být alespoň určitá část kapacity hal při možném zlepšení koronavirové krize fanoušky využita.

"Zatím se počítá s tím, že celé mistrovství světa bude bez diváků, ale věříme, že po dohodě s lotyšskou vládou může v těch příštích měsících dojít k nějakému kompromisnímu řešení, i když v tuto chvíli nedokáže nikdo říct, zda to bude 20, 30 nebo 40 procent diváků. Priorita IIHF je dohodnout se s lotyšskou vládou tak, aby se diváci mohli mistrovství světa zúčastnit," řekl Bříza na on-line tiskové konferenci České hokeje.

Osobně vidí naději v příštích měsících v proočkovanosti populace v Evropě, což by mělo pomoci zvládnout současnou vlnu pandemie. "Bylo by každopádně úžasné, kdybychom se mohli dostat přes padesát procent diváků, ale berte to jako předběžný názor. Věříme každopádně všichni, že by diváci přítomni být mohli, ale je to samozřejmě pořád ve hvězdách," uvedl Bříza.

"Výhodou Lotyšska je, že jde o zemi, kde jsou skvělí hokejoví fanoušci, kteří neustále jezdí a podporují tým, takže si dovedeme představit, že by potom rychle zaplnili bez problémů ty stanovené kvóty. Připomenu, že menší hala má kapacitu šest tisíc diváků, co by znamenalo omezenou kapacitou tři tisíce. Ve velké hale by to bylo něco přes pět a půl tisíce diváků. Každopádně by to pomohlo atmosféře v hale," podotkl.

Lotyšsko bylo v úterý vybráno za jediného pořadatele poté, co z obav o bezpečnost IIHF sebrala MS Minsku kvůli politické situaci v Bělorusku. "Finální rozhodnutí padlo, teď se nám vrací do hry ten nejsilnější a asi i nejprotivnější hráč posledních měsíců, což je covid-19 a všechny restrikce, které kvůli němu pro každý turnaj platí," uvedl Bříza.

"Že je to velmi silný hráč, to jsme samozřejmě vnímali i při mistrovství světa v házené nebo i teď v souvislosti s tenisovým Australian Open. Bude to neuvěřitelná výzva jak pro organizátory, tak i pro IIHF, ale samozřejmě hlavně pro všechny účastnické týmy," uvedl Bříza.

Pro některé z účastníků bude podle něj těžké sestavit program pro přípravu. "Připomenu jen, že třeba Velká Británie tím, jak zrušila kompletně celý ligový ročník, musí dát dohromady přípravný program. V těch posledních měsících (před MS) obvykle probíhala soutěž Euro Hockey Challenge, což je dnes také velká výzva, jestli vůbec týmy budou schopny před vlastním šampionátem sestavit nějaký program," doplnil Bříza.

Jako inspiraci využívá IIHF "bubliny" z letní dohrávky minulého ročníku NHL v Edmontonu a Torontu. "Inspirace je tu i z nedávného mistrovství světa dvacítek, které pořádalo Hockey Canada. Ten krátkodobý turnaj má samozřejmě svá specifika. Je to 16 týmů, 17 hracích dnů, ale samozřejmě je třeba počítat s těmi daty, kdy týmy přijedou dopředu," uvedl Bříza.

Pravidla víceúrovňové "bubliny" podle něj budou striktní. "Hokejový šampionát je vždy velký svátek, kdy se všichni mohou potkávat a má to tu unikátní atmosféru. Bohužel tentokrát to nepůjde. Je to velmi náročné už jen pro hráče i realizační týmy, protože nejdřív musí projít procesem vstupu do 'bubliny' a nesmí z ní vystoupit," prohlásil. A připomněl problémy z šampionátu dvacítek.

"Švédský manažer jen odjel pro jeden zapomenutý bágl na letišti a už se do té 'bubliny' zpátky nedostal. Podmínky se budou dohadovat v příštích měsících se všemi účastnickými týmy. Výzvou může být i připojení posil po vyřazení z 1. kola play off NHL. Všechny takové hráče bude limitovat, že se nemohou zapojit hned do zápasů, ale věřím, že zkušenosti IIHF i lotyšských organizátorů s velkou podporou lotyšské vlády zajistí bezpečnou 'bublinu' pro všechny," podotkl.

První mítink účastníků s organizátory proběhne přes videohovory už příští týden v pátek. "Co se týká infrastruktury, tam jsme si jisti, že lotyšská strana zajistí funkčnost té bubliny, budeme velmi pozorně sledovat výstavbu druhé arény, protože jednou z těch výzev byla kvalita ledu na přelomu května a června. Všechny tyto otázky je potřeba prodiskutovat," doplnil Bříza.

Při rozhodování o přidělení turnaje pouze Rize byly velmi důležité všechny garance ze strany lotyšské vlády. "Tyto garance IIHF velmi důsledně vyžadovala, protože v podzimních měsících došlo i k rozkolu mezi oběma organizátory a chvíli byla IIHF postavena před nelehkou situaci. Finanční podpora a vstřícnost lotyšské vlády byly také tím zásadním prvkem při rozhodování v minulém týdnu. Pomohlo to snížit rozpočet mistrovství světa" dodal Bříza.