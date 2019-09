Podle Brazilce Felícia je Satoranský srdcem českého týmu

Šen-čen (Čína) - Brazilský pivot Cristiano Felício v sobotu svede na basketbalovém mistrovství světa v Šen-čenu souboj i se svým budoucím spoluhráčem v Chicagu Tomášem Satoranským. Pokrytí hvězdy českého výběru bere jako jeden z hlavní kroků k tomu, aby si jeho tým udržel i ve čtvrtém utkání na turnaji neporazitelnost.

"Bereme to tak, že je srdcem českého týmu. Většina akcí jde přes něj. Střílí, rozdává míče a připisuje si hodně asistencí. Řekl bych, že pokud ho dokážeme dobře ubránit, máme šanci vyhrát," řekl Felício.

Se Satoranským už se potkal na týmové akci Bulls v létě v Las Vegas. "Vypadal jako fakt fajn kluk, který rád tvrdě pracuje. To potřebujeme. Jsem si jistý, že nám přinese hodně energie i hodně zkušeností. Určitě nám pomůže," věří Felício.

Jediný Čech v NBA má podle něj řadu předností, kterými může hru Chicaga oživit. "S jeho schopnostmi tvořit hru dokáže pozvednout hru ostatních, taky ale může nastřílet hodně bodů. Pokud zrovna nebude mít dobrý večer v tom smyslu, že by rozdával spoustu přihrávek, dokáže sám zakončovat. Je to velká posila," uvedl Felício.

Podle něhož čeští hráči ze základní skupiny zaslouženě postoupili přes Turecko. "Řekl bych, že pro Turky byl klíčový zápas proti USA a nebyli ho schopní dotáhnout k výhře. Pak po denní pauze přišel další zápas s nutností vyhrát a přišlo mi, že ten americký zápas pořád cítili, už nedokázali hrát tak dobře. Češi ano a zasloužili si vyhrát," prohlásil.

Je rád, jak se jeho týmu na šampionátu daří. "Základní skupina pro nás byla skvělá, vytěžili jsme z ní maximum, tři výhry ze tří. Ale teď se musíme zase dívat dopředu na dva zápasy tady v Šen-čenu," uvedl k bojům o čtvrtfinále.

"Musíme hrát tvrdě, bereme to zápas po zápase. Pokud do toho zase dáme všechno, nemusíme s výhrami ještě končit. Proti Česku máme šanci větší než proti USA," konstatoval.

Felícia těší, že v Brazílii, která žije fotbalem, získává i basketbal větší pozornost. "Za poslední dva roky hodně vyrostl a díky tomuto mistrovství světa v tom pokračuje. Hodně lidí nás sleduje. Většina z nich si nemyslela, že můžeme dokázat to, co se nám povedlo v základní skupině. Hodně to pomáhá sportu jako takovému. Čím populárnější basket v naší zemi bude, tím lépe pro nás všechny," dodal.