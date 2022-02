Podle Blinkena může ruská invaze na Ukrajinu začít i v době olympiády

Melbourne/Moskva - Ruská invaze na Ukrajinu může začít kdykoli, a to i v době konání zimních olympijských her. Na tiskové konferenci v australském Melbourne to dnes prohlásil americký ministr zahraničí Antony Blinken. Uvedl také, že k ukrajinské hranici se stále přesouvají nové ruské síly.

Spojené státy ve čtvrtek vyzvaly své občany, aby Ukrajinu neprodleně opustili a do země necestovali. USA budou také dále snižovat počet svých lidí na velvyslanectví v Kyjevě, prohlásil dnes Blinken, který v Austrálii jedná o bezpečnostních a dalších otázkách s ministry zahraničí Austrálie, Japonska a Indie na setkání aliance Quad.

"Nadále sledujeme velmi znepokojující známky stupňování napětí ze strany Ruska, včetně přesunů nových vojáků k ukrajinské hranici," prohlásil Blinken. "Jak už jsme uvedli dříve, invaze může začít kdykoli, a aby bylo jasno, může se tak stát i během olympiády," dodal Blinken s poukazem na zimní olympijské hry, které se do 20. února konají v čínské metropoli Pekingu.

O novém nasazení ruské armády na několika místech poblíž hranic s Ukrajinou svědčí rovněž satelitní snímky zveřejněné soukromou americkou společností Maxar Technologies, informovala dnes agentura Reuters. Posilování ruské armády v blízkosti Ukrajiny tak pokračuje i v době diplomatických jednání, jejichž cílem je zmírnění napětí, konstatuje Reuters.

Rusko v současné době pořádá společné vojenské cvičení s Běloruskem a také námořní manévry v Černém moři. Hromadění ruských vojáků u ukrajinských hranic vyvolává obavy z ruského vpádu na Ukrajinu a zvyšuje napětí mezi Moskvou a Západem. Rusko odmítá, že by se chystalo sousední zemi napadnout.

Firma Maxar Technologies, která již řadu týdnů sleduje pohyby ruských vojsk, sdělila, že nejnovější snímky byly pořízeny ve středu a ve čtvrtek. Ukazují výrazné posilování vojenské přítomnosti v několika lokalitách na Krymu, na západě Ruska a v Bělorusku. Agentura Reuters uvedla, že snímky nemohly být nezávisle ověřeny.

Na Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014, je nové rozmístění vojáků a techniky patrné na letišti severně od města Simferopol. Nově je zde mimo jiné 550 vojenských stanů a stovky vozidel, uvádí Maxar Technologies. Noví vojáci a vojenské vybavení jsou na Krymu také poblíž obce Novoozerne.

V Bělorusku satelitní snímky odhalily nové nasazení vojáků, vojenských vozidel a vrtulníků na letecké základně poblíž města Gomel, necelých 25 kilometrů od hranice s Ukrajinou.

Velké množství vojáků podle společnosti Maxar Technologies rovněž v poslední době dorazilo do výcvikového prostoru v oblasti Kursku na západě Ruska, zhruba 110 kilometrů východně od ukrajinské hranice.