Podle Blatného je nutné připravit řízené rozvolňování opatření

Praha - Statistiky potvrzených případů nákazy covidu-19 podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) naznačují, že opatření proti koronaviru, která byla přijata před dvěma až třemi týdny, se projevují. Není důvod je tedy zpřísňovat, je nutné se spíš připravit na řízené rozvolňování. Varoval ale před unáhlenými závěry, ke kterým by mohli lidé dojít podle výkyvů ve statistikách. Vláda dnes rozhodla o nasazení vojáků v nemocnicích a domovech seniorů či o nákupu dalších 45 milionů kusů vyšetřovacích rukavic.

V neděli hygienici v Česku potvrdili nejméně případů koronaviru za čtyři týdny. Bylo jich 3608, téměř o 3000 méně než o týden dřív. O víkendu testů bývá pravidelně méně. Podle Blatného však není pravda, že by se celkově začínalo méně testovat. "Není to první neděle, kdy bylo méně těch testů," uvedl Blatný. Procento pozitivních nálezů je stále podobné mezi 25 až 30 procenty, dodal.

Podle Blatného je tedy pravděpodobné, že kdyby se udělalo v neděli testů víc, pozitivních nálezů by také přibylo. "Ale ve chvíli, kdy je víc lidí indikovaných z medicínského nebo epidemiologického důvodu, tak je testů víc. Že testů bude postupně ubývat, to bude taky jeden z parametrů dokazujících snižování nálože viru v populaci," uvedl.

Blatný míní, že v Česku pokračuje brzdění vlny nákazy, možná se brzdění dokonce daří zrychlovat. "Opakuji svůj apel, že dělat z toho příliš překotné závěry by nebylo moudré. Ale ukazuje se, že opatření přijatá před dvěma, třemi týdny se nějak projevila a není důvod je zpřísňovat. Musíme se připravit na to, jak je řízeně rozvolňovat," dodal.

V nemocnicích a domovech seniorů bude moci pomáhat až 900 vojáků

Ve zdravotnických a sociálních zařízeních bude moci při zvládání epidemie koronaviru pomáhat až 900 vojáků. Vláda dnes o navýšení z nynějších 360 rozhodla nařízením. Na dotaz ČTK to uvedl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Nově budou vojáci nasazeni především v páteřních nemocnicích. Nyní příslušníci armády pomáhají podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové v 19 domovech pro seniory a 16 nemocnicích. Vláda limit zvýšila, protože povolený počet byl už téměř vyčerpán.

"Posílíme personál nemocnic o 400 vojáků s kurzem první pomoci. Stane se tak v průběhu tohoto týdne," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Vojáci budou mít podle Dvořákové na starosti pomocné práce. Budou tak asistovat třeba při hygieně pacientů či jejich polohování, při transportu materiálu, na starosti také budou mít přejímání či ukládání zdravotnického materiálu, prádla a léků nebo likvidaci biologického materiálu.

O přesném nasazení vojáků se bude teprve rozhodovat, vysláni by ale měli být do páteřních zdravotnických zařízení, tedy především do fakultních nemocnic. Armáda při zvládání pandemie pomáhá i v jiných oblastech. Podle Dvořákové je k dnešnímu dni celkem nasazeno 920 vojáků. Kromě pomoci ve zdravotnických a sociálních zařízeních jsou zapojeni třeba do systému chytré karantény a do obvolávání rizikových kontaktů nakažených. Celkem v několika call centrech působí 200 vojáků.

Armáda také v pražských Letňanech postavila záložní polní nemocnici, kam by v případě nedostatku kapacit v kamenných nemocnicích byli posíláni pacienti na doléčení. Jako personál by do ní byli staženi vojenští lékaři a zdravotníci, kteří v současné době působí v nemocnicích.

Stát nakoupí do zásoby dalších 45 milionů vyšetřovacích rukavic

Vláda rozhodla o nákupu dalších 45 milionů kusů vyšetřovacích rukavic. Jde o množství, které pokryje zásoby na dva měsíce. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) přitom takovou zásobu již má. Vláda k tomu o kroku přistoupila kvůli nedostatku rukavic na světovém trhu a proto, že v ČR není jejich výrobce. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Dodal, že celkově má SSHR dostatečnou, povinnou dvouměsíční zásobu všech ochranných prostředků.

"Správa nakupuje průběžně. Na týdenní bázi provádí několik výběrových řízení a dodržuje nadále ten dvouměsíční limit," uvedl Havlíček. Upozornil, že zásoby v SSHR se netýkají jednotlivých rezortů a státních podniků. Ty podle něj musí bez ohledu na stav zásob v SSHR doplňovat ochranné pomůcky pro svoji potřebu. "Správa státních hmotných rezerv je železnou zásobou a platí, že bude mít proti všem požadavkům veřejné správy zásoby spojené s ohrannými prostředky na dva měsíce," dodal ministr.

Havlíček uvedl, že SSHR má nyní v zásobách 72 milionů kusů roušek, dalších 13 milionů je na cestě. Celkem tak v zásobách bude podle něj o 24 milionů kusů roušek více než je potřeba.

V případě respirátorů bude mít SSHR na skladě 17 miliony kusů respirátorů, což by mělo být o dva miliony více, než je nezbytně nutné.