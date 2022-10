Podle Bílka měla Plzeň kopat penaltu, kouč Bohemians by ji považoval za přísnou

Praha - Trenér Michal Bílek se po remíze 1:1 domníval, že fotbalisté Plzně měli v utkání 10. kola první ligy na půdě Bohemians 1905 po zákroku na Václava Pilaře v 54. minutě zahrávat penaltu. Kouč lídra tabulky a obhájce titulu byl rozladěný, že se rozhodčí Miroslav Zelinka nešel na situaci podívat ze záznamu. Trenérovi Pražanů Jaroslavu Veselému by pokutový kop přišel přísný.

Pilař se za stavu 1:1 protáhl do vápna, zasekl si míč a pak po zákroku obránce Lukáše Hůlky upadl. I když ke kontaktu podle opakovaných záběrů došlo, Zelinka po konzultaci s videorozhodčím nechal hru pokračovat.

"Já jsem to neviděl, ale viděli to kolegové už hned během zápasu. Říkali, že to byl penaltový zákrok. Já rozhodčím jen říkal, aby se na to šel podívat, nic jiného. On neříkal nic," řekl na tiskové konferenci Bílek.

Pilař byl ve sporném momentu o chvíli dříve také na opačné straně. Na začátku druhé půle ještě za stavu 0:1 po hlavičkovém souboji s ním upadl v rohu vápna domácí Petr Hronek a držel se za nohu, Zelinka ale i v tomto případě rozhodl o tom, že bude hra pokračovat.

"Pilař šel do hlavy, vyhrál hlavu. Jestliže oba skáčou do hlavy, pak nějak padají a někdo někoho přišlápne, to podle mě není penaltový zákrok. Jestliže máš balon na zemi, jdeš jeden na jednoho a pak dojde ke kontaktu ve vápně, asi to pokutový kop je. Ale teď to zbytečně moc rozebíráme. Nepískl to, nedá se nic dělat," uvedl Bílek.

"Já to ještě neviděl z opakovačky. Ale viděl jsem, jak tam Pilař dopadl na našeho hráče. To je podle mě zrovna tak pískatelná penalta, která byla v minulém kole. Na sporné momenty to bylo 1:1," mínil kouč Bohemians Veselý.

Zelinku za výkon chválil. "Odpískal velmi dobrý zápas, velmi těžký zápas. Týmy si nic nedarovaly, bylo tam hodně osobních soubojů. Pro rozhodčího je hodně těžké posoudit každý zákrok. Podle mě by ta penalta byla hodně přísná. Takovýhle zápas, který je takhle otevřený, aby rozhodla penalta, tak by musela být podle mě stoprocentní a ne sedmdesátiprocentní. Ale třeba mě opakované záběry usvědčí z toho, že to penalta byla," dodal Veselý.