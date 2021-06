Podle Bílka by pro český tým byl obrovský úspěch vyhrát na ME skupinu

Plzeň - Bývalý trenér české fotbalové reprezentace Michal Bílek chválí národní tým za dosavadní vystoupení na mistrovství Evropy. Podle současného kouče Plzně mají svěřenci Jaroslava Šilhavého velkou šanci zvládnout úterní zápas s Anglií a vyhrát těžkou skupinu, což by považoval za obrovský úspěch.

České mužstvo na Euru po vítězství 2:0 nad Skotskem remizovalo 1:1 s Chorvatskem a se čtyřmi body je velmi blízko postupu. V úterý mu v Londýně stačí proti Angličanům získat bod, aby se do osmifinále kvalifikovalo z prvního místa. Favorizovaný Albion ve skupině D nejprve zdolal 1:0 Chorvaty a poté rovněž ve Wembley jen remizoval 0:0 se Skoty a za své výkony čelí kritice.

"Skupina byla těžká, výsledkově to zvládáme velmi dobře," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci ke startu letní přípravy Plzně. "Když teď vidíme, jak se prezentuje Anglie, tak si myslím, že máme velkou šanci tu skupinu vyhrát, což by byl obrovský úspěch," doplnil šestapadesátiletý trenér, který na ME 2012 dovedl reprezentaci do čtvrtfinále.

Chválil autora všech tří českých branek na šampionátu útočníka Patrika Schicka, který dokonce vede tabulku střelců turnaje společně s hvězdným portugalským kapitánem Cristianem Ronaldem. "Schick hraje výborně, vzal to na sebe a dává důležité góly. Takže to rozehrané máme dobře," konstatoval Bílek.