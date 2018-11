Helsinky - Komisionář NHL Gary Bettman prohlásil, že by příští ročník nejslavnější hokejové ligy mohl odstartovat zápasem v Praze. Řekl to na tiskové konferenci před prvním duelem Global Series mezi Floridou a Winnipegem v Helsinkách. Vedle Prahy chce NHL v následující sezoně zavítat i na další tři místa v Evropě.

"Snažíme se finalizovat přípravná utkání v Německu a Švýcarsku. Nacházíme se v plánovací fázi. Předběžně zatím přemýšlíme o tom, že sezonu zahájíme v Praze a v listopadu se dvakrát představíme ve Stockholmu. Je to na plánovací komisi, nic není oficiální. Neřeknu vám žádná data, žádné týmy, ale rýsuje se to," řekl Bettman.

Do Prahy by se duel základní části NHL mohl vrátit po devíti letech. V roce 2010 nastoupily v O2 areně ve dvou duelech Boston s Phoenixem. Boston se předtím představil i v přípravě v Liberci proti domácím Bílým Tygrům.

O dva roky dříve hostila česká metropole duely NHL premiérově a čeští fanoušci měli možnost sledovat dva zápasy New York Rangers s Tampou Bay. Rangers zavítali do Prahy ještě v přípravě na soutěžní vystoupení ve Stockholmu a v Tipsport Areně se představili proti pražské Spartě.

O návratu elitní zámořské soutěže do O2 areny jedná s vedením ligy podnikatel Tomáš Petera. "Blížíme se k závěru, vidím to velmi pozitivně, nicméně finální výkop určitě přijde ze strany NHL," citovala Peteru v sobotu Mladá fronta DNES. Podle listu by měly kluby NHL jezdit do Prahy každý rok až do roku 2023 a sehrát v Česku celkem tři ligové zápasy a dvě přípravná utkání.

Kluby NHL se loni do Evropy vrátily po šesti letech a v listopadu se ve Stockholmu představily ve dvou duelech Ottawa s Coloradem. Letos i loni se hrály přípravné zápasy také v Číně. Letos se 6. října hrál v Göteborgu duel New Jersey s Edmontonem a dnes a v pátek hrají Panthers s Jets ve finské metropoli. V přípravě nastoupilo New Jersey v Bernu a Edmonton v Kolíně nad Rýnem.

Například duely v helsinské Hartwall Areně i s dvojkou draftu z roku 2016 Patrikem Lainem v dresu Winnipegu byly vyprodané za necelých pět minut. Základní část má v Helsinkách v pořadí 30. a 31. duel hraný mimo Severní Ameriku. Vedle Finska, Švédska a Česka se hrálo v Evropě také v Berlíně a Londýně a už v letech 1997 a 1998 liga zavítala také do Japonska do Tokia.

"Země v Evropě dělají fantastickou práci s výchovou hokejistů, skvělých hokejistů. Hodně jich hraje v NHL. Jsme jim vděční. Dělá to hokej lepším a silnějším sportem," řekl zástupce komisionáře NHL Bill Daly.

Dosavadních 29 zápasů NHL mimo Severní Ameriku navštívilo 386.818 diváků, tedy v průměru 13.339 na utkání. "Náš návrat do Evropy se soutěžními zápasy má fantastický úspěch. Nemůžeme být spokojenější," doplnil Bettman.