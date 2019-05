Podle Bartošáka rozhodl zápas s Ruskem výkon gólmana Vasilevského

Bratislava - Možná ještě lepší výkon než při páteční úvodní výhře nad šampiony z minulých dvou let Švédy 5:2 podali podle brankáře Patrika Bartošáka čeští hokejisté na mistrovství světa v Bratislavě proti Rusku. Důvodem první bodové ztráty na turnaji ve třetím vystoupení po porážce 0:3 ale podle něj byl především výkon jeho protějšku Andreje Vasilevského.

"Prohráli jsme, nedali jsme gól, bez toho se nedá vyhrát. Nebylo to naší produktivitou. Já si myslím, že kluci se cpali do brány, jak nejvíc to šlo, snažili se, ale bohužel jejich gólman zachytal tak, jak zachytal. To byl dneska rozhodující moment," řekl Bartošák.

"Dneska jsme hráli možná ještě lepší hokej než se Švédy, ve třetí třetině jsme je několikrát zavřeli v pásmu. Ale zase se budu vracet k jejich gólmanovi, který ukázal, proč je hlavním kandidátem na Vezinovu trofej v NHL. A proč Tampa hrála celou sezonu hrála tam, kde hrála," připomněl suverénní tažení Lightning základní částí.

Bartošák předvedl 25 úspěšných zákroků a inkasoval dvakrát. Nejdříve ve 14. minutě našel střelou z mezikruží skulinku nad jeho levým betonem a pod lapačkou Sergej Andronov. V čase 32:35 pak Nikita Gusev v úniku předvedl bekhendový blafák a od Bartošákova pravého betonu se puk odrazil k tyči.

"Na to, že to byly tutové šance, tak oba dva góly jsem skoro měl. Jeden se mi odrazil od kalhot, druhý od betonu. Je to škoda, ale jejich gólman tyhle šance měl, já ne," podotkl Bartošák. Poslední branku dali Rusové v závěru v power play.

Svým výkonem se český brankář nechtěl zabývat. "Na turnaji, kde rozhoduje vždycky jeden zápas, se člověk nemůže dívat na pocity ohledně sám sebe. Dneska jsme prohráli a to je nejdůležitější," prohlásil.

Proti hvězdami nabitému týmu sborné se nezaměřoval na kanonýra Alexandra Ovečkina či další. "Bylo tam víc situací, o kterých jsme věděli, že umí sehrát. Snažili jsme se zůstat mimo trestnou lavici, což se nám docela povedlo. Měli jsme jenom dvě oslabení, což je super proti takovému týmu jako Rusko. Oni to umí zahrát výborně, v přesilovce mají strašně moc hrozeb. My jsme ta oslabení měli fantastická, výborně jsme to sehráli," prohlásil Bartošák.

Po pátečním duelu se Švédskem stihl odjet do Ostravy a být v sobotu ráno u narození syna Damiana. Zápas s Norskem sledoval ze střídačky a kryl záda Šimonu Hrubcovi a dnes už v brance opět nechyběl. "Měl jsem dvě noci to dospat, takže jsem se cítil úplně v pohodě. Nemyslím si, že jsem měl nějaký deficit. Bohužel jejich gólman byl lepší a to rozhodlo," zopakoval na adresu Vasilevského.