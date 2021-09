Podle Babiše rozhodnutí ČNB zvýšit úrokové sazby poškodí ekonomiku

ČNB se podle opozice při zvýšení sazeb zachovala jako nezávislá instituce

Česká národní banka se podle opozičních politiků oslovených ČTK zachovala při dnešním zvýšení základní úrokové sazby jako nezávislá instituce. Předseda Pirátů Ivan Bartoš, šéf lidovců Marian Jurečka i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v té souvislosti kritizují, že se rozhodnutí banky snažili ovlivnit premiér Babiš a ministryně Schillerová.

Bartoš ČTK napsal, že ČNB neměla jinou možnost, než krotit inflaci zdražováním úvěrů a hypoték. "O to víc zaráží, že se premiér s ministryní financí snažili banku ovlivňovat a přesvědčovat ji, aby úrokové sazby nezvedala, ačkoli inflace zrychluje i v okolních zemích. ČNB se dnes zachovala jako skutečně nezávislá instituce," uvedl.

Jurečka uvedl, že jako politik nemá ambici mluvit do rozhodnutí ČNB. "Na rozdíl od premiéra a ministryně financí, kteří evidentně nehájí zájmy občanů, ale Agrofertu," zmínil holding ze svěřenských fondů premiéra Babiše.

Poslanec ODS Jan Skopeček uvedl, že ČNB neměla kvůli rychle rostoucí míře inflace mnoho jiných možností. "Míra inflace je výrazně nad cílem ČNB a pokud nechceme, aby se prostřednictvím vyšších inflačních očekávání stala vysoká míra inflace trvalým jevem, muselo k tomuto kroku dojít," uvedl. Ocenil, že ČNB projevila nezávislost a nedala na nevyžádané rady Schillerové.

"Bankovní rada ČNB není Strakova akademie ani Agrofert. Andreji Babišovi asi nedochází, že rada nesmí přijímat pokyny od kohokoliv, včetně ministryně financí," napsala ČTK Pekarová Adamová. Ústavní povinností ČNB je péče o cenovou stabilitu, nikoliv o soukromé zájmy předsedy vlády, který si hlídá prosperitu svého zadluženého byznysu, doplnila.

Rozhodnutí ČNB podle ní s sebou samozřejmě nese některé nepříjemné dopady. "Ale jsem ráda, že si zachovává navzdory velkému tlaku svou nezávislost. V Česku dochází k jednomu z nejdynamičtějších zdražování v EU a příčinou je mimo jiné i nezodpovědná vládní politika. Mít premiéra, který sám dluží desítky miliard, je nevýhodné pro peněženku každého z nás," doplnila.

Šéf STAN Vít Rakušan řekl, že nezávislá ČNB má jasně stanovené cíle. "Jedním je inflace na úrovni dvou procent. ČNB chce tímto krokem omezit další příliv peněz do ekonomiky a zmírnit inflaci. Zároveň se dá očekávat posílení koruny a tudíž zlevnění dovozu a nižší tržby exportérů. Všechny tyto faktory jsou protiinflační," napsal Rakušan. Uvítal by zároveň, aby měla vláda ambici s inflací něco dělat. "To první, na co by měla přistoupit, je začít s konsolidací veřejných financí," doplnil.

Předseda SPD Tomio Okamura ČTK napsal, že jde o dost vysoký nárůst. "Vyšší úroková míra zdraží úvěry. Možná by by to mohlo trochu zmírnit raketový růst cen nemovitostí, ale také se zdraží firemní úvěry, takže na to doplatí hlavně podnikatelé," dodal.

Ministryně Schillerová na twitteru uvedla, že považuje za příčinu inflace v Česku nedostatek surovin, materiálů, zboží i lidské práce, a že řešení situace nevidí v navyšování sazeb. "Příčinou inflace je nedostatek surovin, materiálů, zboží i lidské práce," uvedla na twitteru. Řešení nevidí v navyšování sazeb. "Aktuálně nepotřebujeme dusit ekonomiku striktním dodržováním učebnicových pouček," míní.