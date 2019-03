Praha - Předseda dolní komory a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček by se měl omluvit za to, že v roce 2017 na předsednickém pultu v Poslanecké sněmovně při večírku hrál na kytaru a zpíval, řekl českým novinářům v USA premiér Andrej Babiš (ANO). O události dnes informoval server Seznam Zprávy. Opoziční poslanci Vondráčka kritizují, Miroslava Němcová (ODS) či předseda TOP 09 Jiří Pospíšil jej vyzvali k rezignaci. Vondráček na svém facebooku reagoval, že jednací sál se v té době rekonstruoval a byl mimo provoz.

Vondráček serveru Seznam Zprávy řekl, že to sálu prospělo a že by rád v budoucnu nějaké hudební vystoupení zopakoval. Nepovažuje to za zneuctění Parlamentu, naopak se po zhlédnutí fotografií k události hrdě přihlásil. Na večírku, který se podle Vondráčka konal v říjnu 2017, zahrál tři písně společně s poslancem Miloslavem Janulíkem (ANO).

"S kolegou jsme kdysi - to jsem ještě nebyl předseda (Sněmovny) - využili toho, že jednací sál byl před volbami během totální rekonstrukce mimo běžný provoz, koberce vytrhané, lavice před lakováním," napsal Vondráček na facebooku. "Ani Sněmovna z nás tu Moravu zkrátka nedostane," doplnil. Vondráček je z Kroměříže, Janulík z Valtic na Břeclavsku.

Podle premiéra Babiše to byla klukovina, kterou ale považuje za nevhodnou. S Vondráčkem mluvil a předpokládá, že se omluví. "Samozřejmě to nevypadá dobře. Asi toho teď lituje, si myslím," řekl Babiš. "Myslím, že by se měl omluvit, vysvětlit to," doplnil. Nejde ale podle něj o něco zásadního, co by ovlivnilo život občanů. K výzvám opozice k rezignaci uvedl, že "opozice nemá co dělat, tak vždycky něco žádá."

"Zveřejněné fotografie z mejdanu ANO ve Sněmovně jsou projevem neúcty k historickému a památkově chráněnému prostoru, kde se odehrávaly mimořádné události naší historie. Fotografie a následná reakce předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka ilustrují aroganci, zpupnost a nepochopení povinností jednoho z nejvyšších ústavních představitelů naší země," napsala v tiskovém vyjádření Němcová. "Neznám zemi, kde by něco podobného bylo možné. Jedinou možnou reakcí je rezignace předsedy Sněmovny na svou funkci," doplnila.

Vondráčka k odstoupení vyzval také předseda TOP 09 Pospíšil. "Poskakující poslanci hnutí ANO po předsednické lavici Poslanecké sněmovny je absolutní neúcta k ústavním institucím. Jako politik se stydím a za tyhle nechutné papaláše se omlouvám," napsal. Na tiskové konferenci poznamenal, že by Vondráček měl vyvodit politické důsledky a odstoupit. Jeho chování je podle Pospíšila mimořádně nedůstojné. TOP 09 bude podle předsedy s dalšími stranami navrhovat, aby se Sněmovna kauze mimořádně věnovala.

Pospíšilova stranická kolegyně Markéta Pekarová Adamová na twitteru k události napsala, že by byla ve většině vyspělých zemí důvodem k odstoupení. "U nás se pan Vondráček ani neomluvil, naopak se k tomu poměrně hrdě hlásí a přijde mu to normální," dodala. Novinářům později řekla, že by se k situaci mělo postavit čelem hnutí ANO, když Vondráček nedokáže vyvodit osobní odpovědnost.

"Někomu to možná přijde úsměvné. Mně symbolické pro vládu ANO. Arogance moci. 'My můžeme všechno. A ještě se za to nestydíme.' Umíte si tohle představit v jakékoliv civilizované zemi?" uvedl na twitteru první místopředseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek na twitteru poznamenal: "Takto se chovali bolševici po dobytí Zimního paláce."