Podle Babiše by bylo vhodné předávání státních vyznamenání odložit

Praha - Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by bylo vhodné odložit předávání státních vyznamenání 28. října, pokud není prezident Miloš Zeman ceremonie schopen. Předseda vlády je předávat osobně nechce, řekl televizi CNN Prima News. Seznam oceněných, který dnes obdrží od prezidentské kanceláře, Babiš kontrasignuje.

"Určitě žádné vyznamenání nebudu předávat, nebylo by to vhodné. Mělo by se to odložit," uvedl Babiš. Za nevhodné považuje také to, aby vyznamenání předával hradní kancléř Vratislav Mynář. "Potom, co všechno předvedl," řekl Babiš.

Ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš ČTK řekl, že čeká na rozhodnutí prezidenta Zemana, zda se ceremoniál uskuteční nebo jakou formou budou vyznamenání předána. Rozhodnout se musí v řádu dnů.