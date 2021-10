Podle Babiše by bylo vhodné předávání státních vyznamenání odložit

Praha - Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by bylo vhodné odložit předávání státních vyznamenání 28. října, pokud není prezident Miloš Zeman ceremonie schopen. Předseda vlády je předávat osobně nechce, řekl televizi CNN Prima News. Seznam oceněných, který dnes obdrží od prezidentské kanceláře, Babiš kontrasignuje.

"Určitě žádné vyznamenání nebudu předávat, nebylo by to vhodné. Mělo by se to odložit," uvedl Babiš. Za nevhodné považuje také to, aby vyznamenání předával hradní kancléř Vratislav Mynář. "Potom, co všechno předvedl," řekl Babiš.

"Čekám v této věci na rozhodnutí pana prezidenta," řekl ČTK ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš. Aby bylo možné ceremoniál uspořádat, muselo by rozhodnutí padnout v řádu dnů. Způsob předání ocenění záleží na rozhodnutí prezidenta. Může například stanovit někoho, kdo za něj vyznamenání předá, rozhodnout se také může ceremonii odložit. Konat by se pak mohlo i v jiný den než 28. října. Vyznamenání mohou být také odeslána poštou.

Předseda končící Sněmovny Radek Vondráček (ANO) před týdnem po návštěvě prezidenta v Ústřední vojenské nemocnici uvedl, že s prezidentovým kancléřem Mynářem mluvil o předávání státních vyznamenání 28. října. Uvedl tehdy, že Hrad připravuje ceremoniál v podobné podobě jako dříve. Konstatoval tehdy také, že ceremonii by mohly ovlivnit dva faktory, vedle Zemanova zdravotního stavu také narůstající počet případů covidu-19. Od té doby epidemie výrazně zesílila.

Vondráčkova návštěva hospitalizovaného prezidenta vyvolala kritiku i pochyby o jejím průběhu. Ústřední vojenská nemocnice se distancovala od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. Uvedla, že šéfa dolní komory k Zemanovi na jednotku intenzivní péče přivedl hradní kancléř bez vědomí ošetřujícího lékaře. Vondráček reagoval, že byl přesvědčen o tom, že návštěva byla s nemocnicí konzultovaná. Mynáře vyzval Babiš k rezignaci. Mynář to odmítl, odvolat ho podle něj může jen prezident.

Kruliš minulý týden ČTK řekl, že Hrad připravuje ceremoniál ve standardním formátu. Odlišný by podle něj měl být především v tom, že na pódiu by měli být jak ocenění za letošek, tak i za loňský rok, kdy Pražský hrad kvůli pandemii pouze zveřejnil seznam laureátů. Podle Mynáře počet vyznamenaných bude podobný jako v posledních letech. Zeman každý rok udílí přibližně kolem 40 řádů a medailí. Loni oceněných bylo 38.

Pražský hrad tradičně do slavnostního ceremoniálu tají, koho se chystá prezident k 28. říjnu vyznamenat. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dříve oznámil, že Zeman in memoriam udělí medaili Za hrdinství štábní praporčici Michaele Tiché, která zemřela na zahraniční misi na Sinaji po pádu vrtulníku. Oceněn bude i další tragicky zesnulý, nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva Zeman slíbil in memoriam udělit tehdejšímu většinovému vlastníkovi investiční skupiny PPF Petru Kellnerovi.

Prezident také zmínil, že pokud někdo navrhne vyznamenání pro zesnulého režiséra Františka Filipa, pak mu ho "zcela určitě" udělí. Premiér Andrej Babiš (ANO) avizoval, že navrhne, aby v souvislosti s řešením pandemie byl oceněn vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Vláda také navrhla na vyznamenání velitele jednotky Vojenské policie KAMBA, který se podílel na evakuaci českých diplomatů a afghánských spolupracovníků z Kábulu. Za tuto evakuaci Zeman slíbil ocenit i velvyslance v Afghánistánu Jiřího Balouna.