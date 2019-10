Podklady pro demolici domu v Lenoře odevzdá statik v pondělí

Lenora (Prachaticko) - Zprávu, na jejím základě bude povolena demolice domu, který ve čtvrtek v Lenoře na Prachaticku poničil výbuch a požár, odevzdá statik na stavební úřad ve Volarech v pondělí. ČTK to řekl starosta obce Antonín Chrapan. V Lenoře dnes skončil úklid okolí zničeného domu. Asi stovce dobrovolníků trval dvě hodiny. Zároveň pokračují opravy sousedních domů, které museli jejich obyvatelé ve čtvrtek také opustit. První by se mohli vrátit zpět v neděli.

Zničený dům byl jedním ze tří domů stojících v bloku. "V bytovce číslo 33, to je ta nejvzdálenější, už je elektřina a voda. Ještě se zadělávají poslední okna a není topení. Vypadá to, že by tam od neděle mohli bydlet," řekl starosta. Dům má šest bytů, stejně jako prostřední stojící v těsné blízkosti zničeného objektu. "V jeho polovině budou práce určitě alespoň na 14 dní. Lila se tam voda, aby požár nepřeskočil, zdi jsou mokré, bude to chtít větší opravy," řekl starosta.

Oba vedlejší domy jsou podle statika v pořádku. Zničený dům odborná firma strhne. "Statik bude po celý víkend zpracovávat zprávu, kterou předá v pondělí na stavební úřad do Volar. Tam mi slíbili, že se budou snažit dát co nejdřív demoliční rozhodnutí," řekl Chrapan.

O stržení domu zničeného výbuchem se podle něj postará obec ve spolupráci s Jihočeským krajem, majitelé bytů ho hradit nebudou. Zda budou na demolici stačit dva miliony korun, které slíbil uvolnit ze svých rezerv Jihočeský kraj, starosta zatím nedokáže odhadnout. O obnově nemovitosti na stejném místě se podle něho neuvažuje. "Zatím máme představu, že rodiny půjdou někam do bytů. Koupí si byt, nebo nějaký malý baráček. Na stejné místo zatím nikdo nechce," řekl starosta.

Pomoci uklízet především rozbité zdivo, sklo a zbytky oken přišli dnes lenorští dobrovolní hasiči i jejich kolegové z Vlachova Březí. Pomáhali také lidé z Volar nebo ze Strážného. "Od 9:00 do 11:00 bylo všechno uklizené. Počítal jsem, že lidé budou ochotni pomoci, ale ne, že jich bude tolik. Jsem za to hrozně rád," řekl starosta na adresu dobrovolníků.

Při výbuchu zemřel jeden člověk, devět dalších lidí se zranilo, 19 lidí muselo opustit své domovy. Podle starosty jsou zatím u příbuzných nebo v penzionu. V jejich prospěch jsou zřízeny dva sbírkové účty. Jeden otevřel Jihočeský kraj (číslo účtu 370707070/0300), druhý obec ve spolupráci s nadací Adra (66888866/0300, VS 577). Podle starosty už na účet dárci poslali okolo půl milionu korun.

Policie případ vyšetřuje jako úmyslný trestný čin. Zatím není jasné, kdo při tragédii zemřel. Přesnou identifikaci poskytne až pondělní pitva oběti.

Podle místních stojí za událostí jeden z obyvatel domu, který prý v domě rozmístil plynové lahve, polil je benzinem a zapálil. Dnešní Mladá fronta Dnes uvedla, že možný pachatel byl podivín, který zažaloval své sousedy, že údajně při správě domu podvádějí. Soud se měl konat příští středu v Prachaticích. Hasiči i policisté stále případ vyšetřují.