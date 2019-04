Liberec - Fotbalisté Liberce remizovali v 27. ligovém kole s Jabloncem bez branek a 50. podještědské derby v nejvyšší soutěže tak skončilo stejným výsledkem jako podzimní vzájemný duel. Hosté byli hlavně v druhé půli aktivnější, ale žádnou z šancí neproměnili. Jablonec sice bodoval počtvrté za sebou, na čtvrtém místě tabulky však má už jen tříbodový náskok na pátou Ostravu. Liberec si připsal devátou remízu v ligové sezoně a z osmé příčky ztrácí dva body na šestou Mladou Boleslav.

První poločas nabídl hlavně boj. Jablonec měl chvílemi mírnou převahu, ale stejně jako soupeř, kterému scházel nejlepší jarní střelec Kozák, si v úvodním dějství vytvořil jedinou gólovou šanci.

Ve 30. minutě střílel hostující Doležal do odkryté branky a domácí zachránil za již překonaným gólmanem Nguyenem Karafiát. Na opačné straně se vzápětí položil do centru akrobaticky přes hlavu Sýkora a těsně minul.

Druhý poločas začal svižněji. V 54. minutě těsně minul hostující Vatajelu, na druhé straně po rohovém kopu Hybšovu střelu chytil brankář Hrubý, který nastoupil ke 150. ligovému duelu.

V 62. minutě po dlouhém výhozu od libereckého gólmana Nguyena postupoval do brejku střídající Pešek, ale z úhlu jabloneckou branku minul. V 66. minutě Slovan podržel Nguyen, jenž vyrazil hlavičku střídajícího Kratochvíla zblízka. Na opačné straně pak rovněž hlavou minul Kačaraba.

Jablonec byl v druhé půli aktivnější a tlačil se za výhrou. Trávník však v 79. minutě přestřelil a Považancovu ránu vyrazil Nguyen. V 88. minutě pak domácí Kačaraba při obranném zákroku odvrátil centr těsně nad břevno vlastní branky a Jablonec nezvítězil ve 24. z celkových 25 ligových zápasů v Liberci.

Hlasy po utkání:

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Celkem dobrá oboustranná atmosféra. Naše mínus bylo, že jsme museli absolvovat ten prokletý MOL Cup s prodloužením. Musím přiznat, že na mých svěřencích byl ten středeční zápas vidět. Hlavně psychicky to zanechalo obrovské stopy a byl velký problém dát mužstvo psychicky do pořádku. Děkuji hráčům za to, že byli rovnocenným partnerem pro Jablonec. Co mě mrzí, že jsme neviděli branky. Byly tam náznaky. Jen mě trochu mrzí, že jsme trochu upustili od kombinačního fotbalu a nevytvořili jsme si tolik šancí co jindy. Jablonec hrozil rohovými kopy nebo standardkami. My jsme měli v druhé půli velmi dobrou šancí, kdyby Matěj Hybš lépe vyhodnotil situaci. Čekali jsme těžký boj, Jablonec má velmi kvalitní mužstvo. Každý ztracený bod nás mrzí, ale při těch okolnostech je remíza spravedlivá. Budeme se bít až do konce."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Jeli jsme sem pracovat a myslím, že jsme zápas odpracovali. V prvním poločase to bylo vyrovnané utkání, my měli jednu velkou šanci Doležalem. V druhé půli jsme většinu času dominovali. Byli jsme častěji na soupeřově polovině, získávali jsme odražené míče. Domácí nesložili zbraně, bojovali, většinou nás zlobili ze standardek. Jednou nás podržel Vlasta Hrubý, ale v druhém poločase jsme na šance vyhráli. Trávník, Kratochvíl, Doležal. To nás teď venku trochu zlobí, že nedáme branku. Na to, že jsme hráli venku, jsme měli dost šancí. Máme bod zvenku, což je plusový bod. Ceníme si ho. Z Liberce, který doma neztrácí body, v padesátém derby, těžký a prestižní zápas, který jsme výkonnostně a fotbalově zvládli. Navíc jsme udrželi nějaký odstup. Když prohrajeme, nebo remizujeme, hráčům moc neděkuji, ale dnes jsem jim poděkoval za aktivní hru hlavně v druhém poločase. Mrzí mě jen to, že kulisa byla hodně slabounká."

Slovan Liberec - FK Jablonec 0:0

Rozhodčí: Houdek - Paták, Ratajová. ŽK: Potočný, Musa - Trávník, Považanec, Břečka. Diváci: 6856.

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný (73. Mara), Breite, Oscar, Malinský - Sýkora (56. Pešek) - Musa (84. Pázler). Trenér: Hornyák.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Hübschman - Jovovič (83. Acosta), Trávník (88. Pilík), Považanec, Vatajelu (59. Kratochvíl) - Doležal. Trenér: Rada.