Podílové fondy letos vesměs prodělávají, akciové ztratily téměř 13 procent

Praha - Většina podílových fondů letos stále prodělává, akciové fondy ztratily do konce července téměř 13 procent, dluhopisové fondy 12 procent a fondy peněžního trhu 3,4 procenta. Naopak komoditní fondy se zhodnotily o 60,5 procenta a realitní fondy o 3,6 procenta. Vyplývá to z aktuálního Broker Consulting Indexu podílových fondů za červenec, který má ČTK k dispozici.

"Na trzích stále panuje nejistota, bouřlivou situaci na Ukrajině sice akciové trhy z části akceptovaly, ale opět se začíná mluvit o nárůstu nakažených ve spojení s covidem, což přináší určité riziko propuknutí další vlny tohoto onemocnění. Ekonomiku navíc stále ovlivňuje inflace a s ní spojené zvyšování úrokových sazeb, které tvrdě zasáhly dluhopisový trh,“ uvedl analytik Broker Consulting Martin Novák.

Od začátku roku výrazněji propadly dluhopisové fondy, a to o téměř 12 procent. Na úkor toho výrazně vzrostly výnosy do splatnosti, které přilákaly velké množství nových investorů, poptávající konzervativnější typ investice. Meziměsíčně dluhopisy zaznamenaly růst o 3,1 procenta a podle expertů mají dluhopisové fondy dobrý výhled do budoucna.

Akcie v červenci přidaly 5,34 procenta. Tuto skutečnost odborníci na investice interpretují jako pravděpodobně částečné zpomalení korekce. "Je možné, že akciové indexy budou do konce roku nadále velmi rozkolísané,“ odhadl Novák.

Prozatímní růst hodnot je zřejmý i u fondů peněžního trhu a komodit, ty vzrostly na více než dvě procenta. Celkově tak od začátku roku vykázaly komodity nárůst o 60,5 procenta. Mírný pokles eviduje index pouze u nemovitostí (o minus 1,36 procenta). Ty se přesto pohybují v kladných číslech i v ekonomicky nepříznivé době.

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, klesl v prvním pololetí letošního roku o 20 miliard na 688 miliard korun. Loni přitom stoupl o 118 miliard Kč na na 707,6 miliardy korun. Nejvíce peněz letos ubylo v akciových a smíšených fondech.