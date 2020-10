Podíl testovaných s covidem v neděli dosáhl rekordu 34,4 %

Praha - Podíl nově potvrzených případů nemoci covid-19 v Česku na počtu provedených testů v neděli dosáhl rekordních 34,43 procenta. Nakažených bylo za neděli 7301, což byl nejvyšší nedělní nárůst od březnového začátku epidemie koronaviru v zemi. Dnes zatím k 18:00 přibylo 5474 případů nákazy, což je zhruba o 1400 více než minulé pondělí k večeru. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Nárůst počtu hospitalizovaných a zemřelých byl v neděli podle aktuálních údajů podobný jako v předchozích dnech minulého týdne. Množství lidí s covidem-19, kteří skončili v nemocnici, stoupl za neděli o 268 na 5613. Z toho přes 800 lidí je nyní ve vážném stavu. Zemřelých přibylo v neděli 115 a dnes dalších 61 na celkem 2337 od začátku epidemie v Česku. Za celý minulý týden počet hospitalizovaných i zemřelých vzrostl asi o polovinu.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo zaznamenáno přes 263.500 lidí s nemocí covid-19. Zhruba třetina z nich se z nemoci vyléčila, aktuálně covidem-19 trpí asi 163.000 lidí. U většiny z nich má choroba lehčí průběh. V nemocnici je teď pouze 3,56 procenta z celkového počtu aktuálně nemocných.

Takzvané reprodukční číslo ukazující, kolik lidí se v průměru nakazí od jednoho pozitivně testovaného, je podle dnes zveřejněných informací ministerstva na hodnotě 1,36. Oproti začátku října pokleslo, k 9. říjnu dosahovalo hodnoty zhruba 1,5. "Pro to, aby se podařilo zpomalit šíření epidemie covid-19, je velmi důležité, snížit reprodukční číslo R pod hodnotu jedna. Hodnotu 1,36, kterou momentálně číslo R má, není možné při tak velkém množství nakažených osob v populaci označit za příznivou," sdělil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Ke zpomalení, či zastavení šíření nemoci mají sloužit opatření zavedená státem, jako je třeba omezení pohybu, obchodu a služeb. Podle současných odhadů ÚZIS klesne reprodukční číslo do konce října v nejoptimističtějším scénáři na 0,73 a při vysoce krizovém scénáři naopak stoupne na 1,47. Realistický scénář ústavu počítá s poklesem na 1,1. Při vývoji podle optimistického odhadu by klesl denní nárůst počtu hospitalizovaných na zhruba dvě stovky, zatímco minulý týden přibývalo v průměru 270 hospitalizovaných denně. Celkem by tak hospitalizovaných bylo k 31. říjnu v nejlepším případě přes 6500.

Nejvýrazněji nyní roste počet nakažených na Zlínsku, kde za posledních sedm dní přibylo zhruba 1179 případů covidu-19 na 100.000 obyvatel. Druhý největší nárůst případů je na Benešovsku, a to 1112 na 100.000 obyvatel. V takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví, který ukazuje riziko nákazy v Česku, je celá země už červená, v nejvyšším třetím stupni rizika. Vláda by měla na dnešním jedná mimo jiné rozhodovat o dalších opatřeních kvůli koronavirové epidemii.