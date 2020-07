Podíl nakažených v dolech ČSM přesáhl 20 pct, přerušuje se těžba

Ostrava - Společnost OKD přeruší od pátku na šest týdnů těžbu uhlí ve všech dolech na Karvinsku. Firma k tomu přistoupila po zjištění nepříznivých výsledků testování na koronavirus způsobující nemoc covid-19 v dolech ČSM. ČTK to dnes řekla mluvčí OKD Naďa Chattová. Petr Kopřivík z Krajské hygienické stanice v Ostravě řekl, že z 3403 otestovaných pracovníků dolů ČSM bylo 704 pozitivních. Podíl činí 20,7 procenta.

Naprostá většina nakažených neměla žádné příznaky nebo velmi mírné, nedostatečně vyvinuté. "Netušili, že jsou nakažení a nebylo na nich navenek nic poznat. Těžko jim něco vyčítat, vypadali zdravě a mysleli, že jsou zdraví," řekl Kopřivík. V ohniscích dolů ČSM-Sever a ČSM-Jih je nyní podle něj evidováno přes 850 nakažených.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v Ostravě řekl, že uzavření OKD kvůli koronaviru zklidní situaci, ale stát by to nenařídil. Riziko pro obyvatele regionu není výrazné a Karvinsko se uzavírat nebude, uvedl.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) řekl, že pozastavení těžby z důvodu šíření koronaviru je logický krok, který byl v dané chvíli nutný. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) na svém facebooku uvedl, že firma konečně udělala to, o co kraj žádal už před šesti týdny. "Je to skutečně v daný okamžik jediná možná cesta, jak zabránit šíření nákazy," uvedl hejtman.

Dosud byla těžba přerušena jen v Dole Darkov, kde se před dvěma měsíci objevilo první ohnisko nákazy v OKD. Situace v tomto dole už se stabilizovala.

"Jsme velmi rádi, že převážná část našich nemocných zaměstnanců má bezpříznakový průběh onemocnění, i přes to považujeme za odpovědné přerušit těžbu na dobu šesti týdnů a přizpůsobit provoz aktuální situaci," uvedl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

V dolech se budou od pátku dělat práce na zajištění pracovišť na dlouhodobou odstávku. "Následně budeme provádět pouze nezbytně nutné práce pro zajištění bezpečnosti dolů. Udržovat je bude kolem 200 zaměstnanců na každé lokalitě," uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.

Při přechodu na přerušení provozu bude ale kvůli důkladné přípravě počet fárajících zaměstnanců vyšší. Zaměstnanci, kteří kvůli přerušení těžby zůstanou doma, budou pobírat plnou průměrnou mzdu

Testoval se také náhodný vzorek 50 pracovníků Dolu ČSA. Z informací, které dnes na facebooku zveřejnil Vondrák, vyplývá, že všichni testovaní byli negativní. V celém Moravskoslezském kraji bylo k dnešnímu dni potvrzeno 3096 případů nákazy.

Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň řekl, že pro OKD je dobře, že provoz kvůli koronaviru přeruší zrovna v létě, a nikoliv v topné sezoně. Do zimy tak může vzniklý výpadek zásob dohnat. Žádným českým provozům nedostatek uhlí nehrozí, uvedl.

Předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková uvedla, že firma už tři měsíce těží méně, takže je tři měsíce ve skluzu. Na konci roku bude ve skluzu 50 až 60 procent oproti plánu.