Podíl mladých lidí bydlících u rodičů v Česku klesá

Praha - Podíl mladých lidí bydlících u rodičů v Česku v posledních letech klesá. Zatímco před šesti lety tak bydlel každý třetí Čech ve věku 26 až 30 let, nyní jich je 20 procent. Dvě třetiny tvoří muži. Průměrný věk osamostatnění je zhruba 26 let, což přibližně odpovídá průměru Evropské unie. Vyplývá to z lednového průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen mezi 533 respondenty od 18 do 30 let.

"Současná situace na realitním trhu mladým lidem a jejich touze po osamostatnění přeje. Ceny za pronájmy stále klesají. Významně tomu přispěla i koronavirová epidemie, kdy ceny pronájmů spadly až o 20 procent, což v přepočtu znamená úsporu v řádu několika tisíc korun měsíčně," uvedl tajemník asociace Jiří Šedivý.

Zhruba polovina mladých Čechů si myslí, že ideální doba na odchod od rodičů nastává v okamžiku, kdy začnou vydělávat. Ukončení studií jako příležitost k osamostatnění vidí 28 procent respondentů. Téměř pětina se domnívá, že je lepší s odchodem počkat až do doby, dokud si nenašetří na vlastní bydlení. Pět procent bere jako klíčový okamžik dosažení plnoletosti.

"Jakmile dítě dostuduje, mělo by učinit krok k osamostatnění a odstěhovat se od rodičů. A rodiče by jeho snahu měli podporovat. Čím déle děti zůstávají doma, tím jsou pohodlnější a mnohdy to vede i k tomu, že nemají snahu najít si práci a nechají se rodiči živit. Současná pandemická situace je zkouškou společného soužití nejen mezi partnery, ale i mezi rodiči a dětmi. V mnoha rodinách se vylétnutí z rodného hnízda urychlí," doplnila klinická psycholožka Danuše Jandourková.

Při výběru startovacího bydlení je pro mladé Čechy nejdůležitější cena a lokalita. Čím starší jsou, tím menší důraz při výběru kladou na jeho velikost. Naopak je pro ně mnohem důležitější občanská vybavenost. Jen zhruba každý desátý mladý Čech se při hledání bydlení ohlíží i na blízkost svých rodičů. Za startovací bydlení platí tři pětiny oslovených měsíčně do 10.000 korun.

Podle údajů evropského statistického úřadu Eurostat je průměrný věk osamostatnění 26,2 roku. Nejvíce je to v Chorvatsku, Srbsku a na Slovensku, přes 30 let. Naopak ve Švédsku děti odcházejí od rodičů v průměru v necelých 18 letech. Následují Lucembursko s 20 lety a Dánsko s 21 lety.