Podíl Evropy na výrobě aut klesne podle KPMG za deset let na pět pct

Praha - V roce 2030 připadne na západní Evropu pouze pět procent světové produkce automobilů, loni to přitom bylo 15 procent. Evropští výrobci, včetně těch z Česka, se budou vyrovnávat s dopady globální pandemie a zároveň budou muset plnit stále přísnější emisní limity, které povedou ke zdražení aut. Vyplývá to z průzkumu KPMG Global Automotive Executive Survey, jehož se zúčastnilo více než 1100 výkonných manažerů ze 30 zemí včetně ČR.

Podíl Evropy za deset let může být podle Jana Linharta z KPMG ještě menší vzhledem k výraznému dopadu pandemie v regionu. Naopak Čína, která se loni na produkci podílela 27 procenty, bude dále posilovat.

"Evropa se nachází v přechodovém období zavádění zpřísněných emisních limitů, které vedou ke zdražení aut. To je další rána, se kterou se automobilky budou jen těžko vyrovnávat. Řešením by byl odklad platnosti nových emisních limitů o několik let, jednání o této možnosti již probíhají. Propad může být i více než třicetiprocentní, pokud k žádnému opatření v podobě odkladu nových emisních limitů nebo podpory pořízení nových aut nedojde," uvedl Linhart.

Trh čeká konsolidace, budou se tak uzavírat nová partnerství, dojde k fúzím a akvizicím. Šéfové automobilek očekávají, že v budoucnu k dojde k dramatickému snížení počtu prodejen o 20 až 30 procent, aktuální krize tento trend ještě uspíší. Více než 80 procent manažerů je navíc přesvědčeno, že role showroomů se musí změnit, čím dál tím více budou automobilky spoléhat na digitální kanály, flexibilní kontrakty a práci s daty.

Nejen schopnost zotavit se z post-covidové recese bude rozhodovat o tom, jak se automobilkám v dlouhodobém horizontu povede. Klíčovou roli bude hrát přístup k přírodním zdrojům. Navrch má v tomto směru Čína, která má k dispozici a kontroluje suroviny k výrobě bateriových vozů.

O tom, který pohon automobilky podpoří rozhodnou přírodní zdroje a politika. Šéfové evropských automobilek se jednoznačně zaměřují na bateriové elektromobily (83 procent) a hybridní vozy (80 procent), severoameričtí výrobci chtějí nadále investovat do spalovacích motorů (89 procent). To platí i pro diesely, které tak zůstávají alternativou i do budoucna.