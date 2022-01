Podíl elektromobilů na tuzemských prodejích Škody má letos činit asi dvě procenta

Tuzemská prodejní organizace Škody Auto hodlá v letošním roce prodat zákazníkům v České republice zhruba 1400 elektromobilů Enyaq iV. Uvedl to její vedoucí Jiří Maláček.

“Tento počet zahrnuje jednak stávající karosářské provedení SUV, tak rovněž kupé, které se představí poslední lednový den,” sdělil.

Zmíněných 1400 kusů představuje zhruba dvojnásobek oproti množství, které se u nás do provozu zaregistrovalo v roce 2021. Měla by to být zhruba dvě procenta z celkového množství automobilů, které Škoda letos plánuje prodat v Česku.

Objednávek dealeři Škody na území republiky přijali 1100. To znamená, že na přibližně tři stovky kusů Enyaqů objednaných v průběhu loňského roku ještě zákazníci ještě čekají.

Kromě 738 Eyaqů iV Škoda vloni tuzemským zákazníkům prodala ještě 94 exemplářů malého městského elektromobilu Citigo iV. Ten už však letos nabízet nebude.

Vloni také Škoda zaznamenala první velkou objednávku elektromobilů od významné firmy. Přesně 131 Enyaqů dodá Škoda ve dvou etapách Komerční bance.

Letos má zájem zákazníků podpořit také uvedení nejvýkonnějších verzí Enyaqů. Dostanou dvojici elektromotorů s celkovým výkonem 225 kW a největší verzi vysokonapěťové baterie. Nejprve bude dostupný Enyaq iV RS Coupé, na konci roku k němu přibude také klasický Enyaq iV RS.

Navíc se letos vyrobené exempláře Enyaqů budou dodávat s vylepšenou verzí softwaru, která umožní jednak rychlejší nabíjení stejnosměrným proudem a pak také nižší spotřebu elektřiny a lepší dojezd. Zejména to bude platit o jízdě v chladnějším počasí.

Autonaelektřinu.cz