Podíl elektromobilů na produkci Volkswagenu činí jen šest procent

I když odbyt čistě elektrických vozidel Volkswagen řady I.D. v porovnání s loňským rokem stoupá, přesto je jejich podíl na celkové produkci osobních vozidel této značky pouze 6,2 procenta. Vyplývá to z právě zveřejněných ekonomických údajů největší evropské automobilky za tři letošní čtvrtletí.

Ta za uplynulých devět měsíců prodala na celém světě 3 335 000 osobních aut, což je o dvanáct procent horší výsledek než před rokem.

Elektromobilů s logem VW si nicméně lidé koupili více. Konkrétně 207 200, což je navýšení o 23,5 procenta. V samotném třetím čtvrtletí to bylo dokonce 91 200. To je solidní předpoklad pro to, aby celková bilance prodaných elektromobilů Volkswagenu za rok 2022 přesáhla číslo 300 000. Byl by to rekord, protože vloni jich Volkswagen prodal přes 263 000.

Nejžádanějšími elektromobily VW jsou modely ID.4 a ID.5. Je to globální model, který se vyrábí v celkem pěti továrnách (dvě jsou v Německu, dvě v Číně a jedna v USA). Zákazníci si jich letos převzali již více než 122 000. Druhým nejprodávanějším typem je ID.3 (45 000) a třetím čistě čínský model ID.6 (27 500)

Čína je vůbec z hlediska odbytu elektromobilů pro Volkswagen veledůležitým trhem. Ze zmiňovaného celkového počtu 207 200 se jich tu letos prodalo 104 700. Tedy více než polovina.

Autonaelektřinu.cz