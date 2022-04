Podíl Čechů, kteří neplatí včas dluhy, klesl za rok z 5,5 na 5,07 procenta

Praha - Schopnost Čechů splácet závazky se loni dále zlepšila. Na konci března 2022 mělo dluhy po splatnosti 5,07 procenta dospělých, zatímco o rok dříve to bylo 5,5 procenta. ČTK o tom informovalo sdružení Solus, které svým členům umožňuje přístup k informacím o lidech s potížemi se splácením závazků.

Ke konci března bylo v negativním registru fyzických osob Solus zapsáno 447.000 dospělých osob s dluhem po splatnosti. Je to o 43.000 osob méně než před rokem. Celkový dluh po splatnosti klesl za posledních 12 měsíců o 4,5 miliardy korun na 33,8 miliardy Kč.

Přes klesající počet osob v registru však roste počet osob s dluhem po splatnosti, které žádají o další úvěr či službu s odloženou splatností u členů sdružení. "Na přelomu roku jsme reportovali informaci o existenci dluhu po splatnosti v průměru u 15 prověřovaných klientů ze sta,“ uvedl tajemník sdružení Jan Stopka. I proto nabádá Solus spotřebitele k obezřetnosti. Zhoršující se ekonomický výhled i rostoucí sazby u úvěrů na bydlení, kterým nyní končí fixace, mohou podle něj negativně ovlivnit rodinné rozpočty.

"Rostoucí ceny energií i nákladů na další běžné výdaje domácnosti budou mít významný dopad do rodinných rozpočtů. Stále platí, že není vhodné půjčovat si na dovolenou či jiné nákupy, které nepřináší rodině trvalou a potřebnou hodnotu. A pokud se dostane spotřebitel do problémů se splácením svých závazků, měl by bez zbytečného odkladu kontaktovat své věřitele a hledat společně s ním cestu, jak situaci co nejlépe zvládnout,“ doporučil Stopka.

Přes pozitivní vývoj v posledních několika letech stále panují mezi regiony propastné rozdíly. Procentuálně je nejméně dlužníků ve Zlínském kraji (3,15 procenta dospělé populace se záznamem v registru) a v Kraji Vysočina (3,22 procenta). Naopak v Ústeckém kraji má záznam o dluhu po splatnosti v negativním registru stále ještě každý desátý dospělý občan (10,16 procenta). V absolutním počtu dlužníků pochází více než polovina záznamů ze čtyř krajů, a to Ústeckého, Moravskoslezského, Středočeského a z Prahy.

Zápis v registru Solus spotřebitele chrání především před dalším neodpovědným zadlužením. Motivuje je ale také k úhradě svých závazků po splatnosti, pokud chtějí mít přístup k dalšímu úvěru či jiné službě s odloženou splatností za výhodných podmínek. Celý svůj závazek po splatnosti nebo jeho část uhradilo v roce 2021 téměř 192.000 spotřebitelů, zatímco v roce 2020 to bylo 209.000 spotřebitelů.

Solus sdružuje zhruba 60 společností, které poskytují služby spotřebitelům ohledně bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií, P2P půjček a v obchodu.