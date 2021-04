Podezření na indickou mutaci z Hradce Králové prověřuje národní laboratoř

Praha - Podezření na indickou mutaci koronaviru v Česku prověřuje Národní referenční laboratoř pro chřipku Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Výsledky mají být příští týden. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) deníku Právo řekl, že se indická mutace objevila v Hradci Králové.

"Vzorek je v současnosti v Národní referenční laboratoři, kde probíhá celogenomová sekvenace, která je nutná pro přesnou identifikaci mutace. Výsledek by měl být příští týden," řekla mluvčí.

Sekvenace je podrobná genetická analýza. Porovnává se při ní genetická informace viru s objevenými variantami, je tak možné zaznamenat nové. Arenberger Právu řekl, že indickou mutaci mohla do Česka zřejmě přivézt studentka z Indie. Sama ale nemocná nebyla, onemocněla její indická spolubydlící. Podle ministra se případ "poměrně dobře" vytrasoval a nákaza se nešířila, protože se ve školách nyní nevyučuje.

Podle expertů je odhalování nových mutací, které mohou být nakažlivější i smrtelnější, pro zvládání epidemie zásadní. Rozšíření sekvenování doporučuje i odborná Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) při ministerstvu zdravotnictví, kterou vede epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Už dřív uvedla, že je nutné sekvenovat aspoň 1000 vzorků týdně. Vláda před dvěma týdny vyčlenila na úhradu nákladů sekvenace 160 milionů korun. Arenberger tehdy řekl, že to umožní zkoumat zhruba 4800 vzorků měsíčně.

Začátkem března tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) popsal, že se do odhalování mutací má zapojit 15 laboratoří z celé ČR. Každá by měla sekvenovat asi 70 vzorků týdně, celkem je to přes 4000 měsíčně. Státní zdravotní ústav v polovině března oznámil, že rozšířil kapacitu pro ověřování mutací koronaviru a přijímá 500 až 700 vzorků týdně. Dřív to bylo několik desítek. Další vzorky odesílá také do Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které státům nabídlo pomoc. SZÚ spolupracuje na podrobné analýze i se Státním veterinárním ústavem, Akademií věd ČR a Přírodovědeckou fakultou UK.

Lidé zřejmě nakažení indickou mutací mají izolaci,rizikové kontakty karanténu

Dva lidé s podezřením na tzv. indickou mutaci koronaviru jsou v izolaci, další rizikové kontakty v karanténě. ČTK to dnes řekla mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) v Hradci Králové Veronika Krejčí. Podle ní byl případ s podezřením na tzv. indickou mutaci nahlášen hradecké KHS v pátek 16. dubna. Mluvčí potvrdila slova ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který řekl Právu, že indickou mutaci přivezla zřejmě studentka z Indie. Podle ministra je případ relativně dobře vytrasován, nákaza se zásadně nerozšířila, protože nebyla výuka.

Mluvčí hradecké KHS dnes ČTK řekla, že pro stoprocentní potvrzení tzv. indické mutace koronaviru se čeká na výsledky z Národní referenční laboratoře, která vzorky zkoumá. "Stoprocentně to ještě potvrzené není. Sekvenace je zatím neúplná, ale ukazuje na indickou mutaci. Předpokládá se, že se to potvrdí," řekla dnes ČTK Krejčí..

Zatím není potvrzeno, jestli je indická mutace infekčnější nebo odolnější vůči vakcínám.

"Jednalo se skutečně o indickou studentku, v rámci epidemiologického šetření byly zjištěny další čtyři rizikové kontakty. Předpokládáme, že primárním zdrojem nákazy je jedna osoba z těchto kontaktů, která cestovala během března do Indie, po návratu neměla žádné příznaky a nakazila svou spolubydlící, u které se příznaky objevily," uvedla mluvčí.

Podle ní se pozitivita následně potvrdila i u osoby, která byla v Indii. "Další tři osoby měly negativní výsledek testu. Pozitivní jsou nyní stále v izolaci, rizikové kontakty v karanténě. Zdá se a věříme tomu, že k dalšímu šíření onemocnění v souvislosti s tímto případem nedošlo," dodala.

Královéhradecký kraj spolu s Karlovarským krajem vykazuje v poslední době nejmenší zasažení epidemií v ČR. V Královéhradeckém kraji přibylo ke čtvrtku 22. dubna za sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel téměř 65 nakažených. Nižší šíření epidemie bylo jen v Karlovarském kraji, kde podle tohoto přepočtu činil nárůst 57 případů.