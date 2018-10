Zásah policistů na poštovním úřadu v New Yorku kvůli podezřelému balíčku.

Washington - Agenti amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) dnes zatkli 56letého muže podezřelého z rozesílání zásilek s výbušninami adresovaných předním představitelům Demokratické strany a kritikům prezidenta Donalda Trumpa. Americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Cesar Sayoc byl obviněn z pěti trestných činů a hrozí mu až 48 let vězení. Počet podezřelých balíčků mezitím narostl už na 14.

Třídírna pošty ve státě Florida podle televize MSNBC zadržela balíček určený demokratickému senátorovi ze státu New Jersey Corymu Bookerovi. Stanice CNN pak oznámila, že další podezřelý balíček s adresou bývalého ředitele amerických tajných služeb Jamese Clappera se objevil v New Yorku a v kalifornském Sacramentu se zkoumá zásilka pro demokratickou senátorku Kamalu Harrisovou. V Kalifornii rovněž prověřují zásilku určenou miliardáři a významnému přispěvateli Demokratické strany Tomu Steyerovi.

Balíčky obsahující výbušné zařízení v podobě podomácky vyrobené trubkové bomby v minulých dnech dorazily například na adresy exprezidenta Baracka Obamy, bývalého viceprezidenta Joea Bidena, neúspěšné demokratické kandidátky na prezidenta Hillary Clintonové či bývalého ministra spravedlnosti v Obamově vládě Erika Holdera.

Americké úřady nevylučují, že se objeví i další balíčky stejného původu. Podle šéfa FBI Chrise Wraye byla hrozba, kterou zásilky představovaly, reálná, ačkoli odborníci dál analyzují, zda bomby byly funkční. Údajného pachatele Sayoca dopadli vyšetřovatelé ve městě Plantation na jihu Floridy díky stopám DNA a otiskům prstů, které na jedné zásilce zanechal. Podle Wraye jsou si jistí, že mají "správného muže".

Sessions ani Wray nechtěli spekulovat o motivech pravděpodobného pachatele, ministr však připustil, že Sayoc je nejspíš politický radikál. Americká média informují, že dodávka zatčeného muže byla polepená nálepkami na podporu prezidenta Trumpa a vzkazy mířícími proti čelním představitelům Demokratické strany či televizi CNN. Dva twitterové profily údajně patřící podezřelému byly plné výhrůžek proti liberálům a konspiračních teorií.

Podle deníku The Washington Post (WP) byl Sayoc členem Republikánské strany a v minulosti byl mnohokrát zatčen. V roce 2002 to bylo kvůli vyhrožování bombovým útokem. Agentura AP napsala, že podle dostupných záznamů se Sayoc narodil v New Yorku a studoval vysokou školu ve státě Severní Karolína. V roce 2012 prý vyhlásil osobní bankrot kvůli dluhům přesahujícím 20.000 dolarů (přes 450.000 korun).

"Dlužník, bydlí s matkou, nevlastní žádný nábytek," citovala AP ze záznamu Sayocova právníka o jeho ekonomické situaci.