Podezřelý z kanadských útoků krátce po zatčení zemřel, potvrdila policie

Ottawa - Podezřelý, po kterém kanadské úřady pátraly v souvislosti s nedělními útoky v provincii Saskatchewan, při nichž zahynulo deset lidí, krátce po zatčení zemřel. Podle policie se u Mylese Sandersona po zadržení objevily blíže nespecifikované zdravotní obtíže a po příjezdu do nemocnice byl prohlášen za mrtvého. Druhý z podezřelých, Mylesův bratr Damien, byl nalezen mrtev již v pondělí. Podlehl zraněním, která si podle policie nezpůsobil sám.

Policisté nejprve informovali, že objevili a zadrželi Mylese Sandersona po intenzivním pátrání poblíž města Rosthern v provincii Saskatchewan. Kanadská stanice Global News poté s odvoláním na své zdroje uvedla, že Sanderson se policistům vzdal, když jeho auto vytlačili ze silnice. Z místa dopadení ho krátce poté ještě živého odvezla sanitka, později ale podle televizní stanice podlehl zraněním, která si přivodil sám.

Velitelka Královské kanadské jízdní policie (RCMP) v provincii Saskatchewan Rhonda Blackmoreová později uvedla, že Sanderson byl dopaden poté, co policie reagovala na hlášení o ukradeném vozidle, které řídil muž ozbrojený nožem. Podle Blackmoreové se Sanderson po zatčení dostal do zdravotních potíží, záchranáři ho převezli do nemocnice, kde byl prohlášen za mrtvého.

Blackmoreová se odmítla se vyjádřit k otázkám, zda mohl požít drogu nebo jinou látku, která ho zabila, a uvedla, že způsob a příčinu jeho smrti určí pitva.

Tělo jeho bratra, Damiena Sandersona, se našlo už v pondělí poblíž jednoho z míst, kde se nedělní vraždy odehrály. Policie vyšetřuje, zda Damiena zabil jeho bratr.

Informace o věku obou bratrů se rozcházely. Agentura Reuters uvedla, že Mylesovi bylo 30 let a o Damienovi hovoří jako o jeho starším 31letém bratrovi. Agentura AP napsala, že Mylesovi bylo 32 let a o Damienovi se zmiňuje jako o jeho mladším 30letém bratrovi.

Oba bratři byli v pondělí obviněni z vraždy. Muži podle obvinění zaútočili bodnou zbraní na 13 různých místech ve venkovské oblasti severovýchodně od města Saskatoon v kanadské provincii Saskatchewan. Útoky si kromě deseti mrtvých vyžádaly dalších 19 zraněných.

Útoky patří k netragičtějším v novodobé kanadské historii. Jejich motiv není znám, nicméně představitelé domorodých komunit hovoří o "souvislosti s drogami". "Tohle je ničivý následek toho, když škodlivé nelegální drogy naruší naše komunity," uvedla Federace suverénních domorodých národů, která sdružuje 74 domorodých komunit v Saskatchewanu. Podle policie si pachatelé některé z obětí vybrali cíleně, jiné zřejmě náhodou.

Kanadský premiér Justin Trudeau útok odsoudil a prohlásil, že podobné ani jakékoli jiné násilí nemá v Kanadě místo. "Bohužel v posledních letech se podobné tragédie staly častějšími," dodal.

Útoky vyvolaly otázky, proč byl Myles Sanderson vůbec na svobodě. V únoru byl podmínečně propuštěn z vězení, kde si odpykával čtyřletý trest za několik obvinění, která zahrnovala napadení a loupež. Od května ho však hledala policie, zřejmě kvůli porušení podmínek propuštění.

Ze Sandersonova dlouhého trestního rejstříku mimo jiné vyplývá, že před sedmi lety napadl a pobodal jednu z obětí, která zemřela při nedělních útocích. Podle soudních záznamů se Sanderson mnoha trestných činů dopustil, když byl pod vlivem alkoholu a návykových látek.

V roce 2017 vtrhl do domu své bývalé přítelkyně, prorazil díru do dveří koupelny, zatímco se jeho dvě děti schovávaly ve vaně, a hodil kus kamenného bloku na vozidlo zaparkované venku. O několik dní později se popral v obchodě a vyhrožoval, že zabije zaměstnance a zapálí dům svých rodičů. V roce 2018 v opilosti pobodal dva muže vidličkou a někoho zbil do bezvědomí.

Komise pro předčasné propuštění uvedla, že podle jejího názoru nepředstavoval nepřiměřené riziko pro veřejnost. Federální ministr vnitra Marco Mendicino uvedl, že vyšetří, na základě čeho se tak výbor rozhodl. Úřady pode něj musí zajistit, aby se nic podobného neopakovalo.