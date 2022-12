Podezřelou zásilku na ukrajinském konzulátu policie šetří pro obecné ohrožení

Brno - Páteční incident s podezřelou zásilkou na ukrajinském konzulátu v Brně policie zatím vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení. Vyšetřuje, kdo a proč ji poslal. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí David Chaloupka. Ukrajinský konzulát v Brně v Barvičově ulici v pátek kvůli podezřelé zásilce asi na čtyři hodiny policisté evakuovali. Policie v ní nakonec výbušný systém nenašla. V balíčku byla mrtvá živočišná tkáň. Obdobná zásilka ten den dorazila i na ukrajinské velvyslanectví v Praze, podle mluvčího ukrajinského ministerstva zahraničí Oleha Nikolenka ji dostaly zastupitelské úřady i v dalších evropských městech.

"Událost zatím vyšetřujeme pro podezření z obecného ohrožení, a to jednak pro evakuaci a také proto, že nebylo zřejmé, jestli zásilka neobsahuje výbušninu. Je to posláno na rozbory, kvalifikace se může změnit," uvedl Chaloupka. Na základě rozborů budou policisté zjišťovat, zda může mít zásilka na pražském velvyslanectví stejného pachatele. "Prověřujeme i to, zda byla zásilka poslána z České republiky, nebo dorazila ze zahraničí," uvedl mluvčí.

Podle policie zásilka typově odpovídala těm zachyceným ve Španělsku. Tam v minulých dnech odhalili několik dopisových bomb, jejichž zaslání zřejmě souvisí s ruskou agresí na Ukrajině.

Kvůli brněnské zásilce policie dopoledne zavřela místní komunikaci a kromě konzulátu evakuovala i blízkou mateřskou školu. Policisté ještě před polednem dopravu uvolnili, vrátit se do mateřinky mohly také děti. Kolem 12:30 se do budovy konzulátu vrátili i zaměstnanci. Na místě v Brně byla policie, hasiči, záchranka i evakuační autobus.

Podezřelé zásilka dorazila v pátek odpoledni i na ukrajinské velvyslanectví v Praze, stejně jako v podobném balíčku na ukrajinském konzulátu v Brně byla živočišná tkáň. Policisté preventivně evakuovali dvě budovy ambasády a částečně uzavřeli ulici. Podle mluvčího ukrajinského ministerstva zahraničí Oleha Nikolenka dostala velvyslanectví v Maďarsku, Polsku, Chorvatsku, Itálii a Rakousku, generální konzuláty v Neapoli a Krakově a konzulát v Brně balíčky se zvířecíma očima.